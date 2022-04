Aragón, Lauf 2: Aegerter-Sieg – Ducati auf dem Podium

Den zweiten Lauf der Supersport-WM 2022 im MotorLand Aragón entschied Dominique Aegerter (Yamaha) für sich. Historisch aber Platz 3 für Ducati-Pilot Nicolo Bulega. Hobelsberger in den Punkten.

Lauf-1-Sieger Lorenzo Baldassarri (Yamaha) startete auch im zweiten Rennen der Supersport-WM 2022 in Aragón von der Pole, Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe.



Bester Ducati-Pilot Nicolo Bulega auf Startplatz 4, der Finne Niki Tuuli stellte MV Agusta auf Startplatz 10 und Hannes Soomer sorgte als Zwölfter für das beste Quali-Ergebnis von Triumph. Der zweite Triumph-Pilot, Stefano Manzi, musste von ganz hinten losfahren, weil der Luftdruck in seinen Reifen nicht den Vorgaben entsprach.



Bei Rennstart 12:30 Uhr herrschte eitler Sonnenschein sowie 16 Grad Celsius Luft- und 28 Grad Celsius Asphalttemperatur.

Der zweite Lauf war an der Spitze eine Kopie des ersten Rennens. Baldassarri, Aegerter und Öncü setzten sich schnell vom restlichen Feld ab. Als der junge Türke im letzten Renndrittel nicht mehr mithalten konnte und in der letzten Runde sogar mit einem technischen Problem an seiner Kawasaki ausrollte, machten die Yamaha-Piloten den Sieg unter sich aus.



Drei Runden vor dem Ende setzte sich Ten Kate-Pilot Aegerter an die Spitze und zog das Tempo noch einmal an. Dennoch fand Baldassarri in der letzten Runde einen Weg am Weltmeister vorbei, der jedoch kontern konnte und sich den Sieg vor dem Italiener sicherte.



Umjubelt der dritte Platz von Bulega, der Ducati das erste Supersport-Podium seit Gianluca Nanelli in Valencia 2007 bescherte.

Ein starkes Rennen fuhr Glenn Van Straalen (Yamaha) auf Platz 4 ins Ziel. Der Niederländer zeigt eine enorme Steigerung im Vergleich zu 2021.



Wenig zu feiern hatten die übrigen deutschsprachigen Piloten. Marcel Brenner (Yamaha) fiel bereits in Runde 1 mit einem technischen Problem aus, Max Kofler (Ducati) stürzte. Kallio-Yamaha-Pilot Patrick Hobelsberger steckte im Verkehr fest und erreichte wie am Samstag Platz 13.

So lief das Rennen

Start: Aegerter vor Baldassarri und Öncü in die erste Kurve, dann Brenner und Caricasulo. Hobelsberger (17.), Kofler 20. Nur wenige Kurven später rollt Brenner aus und Caricasulo fällt nach einem Fehler weit zurück.



Runde 1: Aegerter, Baldassarri und Öncü bereits 1,8 sec vor Montella, Van Straalen, Huertas, Tuuli und Bulega.



Runde 2: Aegerter mit schnellster Rennrunde in 1:53,796 min um 0,5 sec vor Baldassarri und Öncü. Tuuli (MV) vor auf Platz 6. Hobelsberger auf 17, Kofler 20.



Runde 3: Aegerter in 1:53,639 min noch einmal schneller. Nur die Top-4 fahren unter 1:54 min. Die MV, Ducati und Triumph-Piloten fahren eine Sekunde langsamer.



Runde 4: Die Top-3 wieder innerhalb nur0,6 sec. Van Straalen führt die Verfolger an, dann Bulega, Montella, Tuuliund Cluzel. Manzi schon auf 13.



Runde 5: Baldassarri auf der Geraden vorbei an Aegerter in Führung. Hobelsberger (16.) hat Anschluss bis Platz 10, kommt aber nicht vorbei.



Runde 6: Die Top-3 unverändert. Manzi jetzt Zehnter und muss eine Lücke von 3,2 sec zu Huertas (9.) schließen.



Runde 7: Baldassarri 0,3 sec vor Aegerter und 0,6 sec vor Öncü. Van Straalen einsam auf Platz 4. Hobelsberger 15.



Runde 8: Öncü (3.) fällt leicht zurück. Bulega (5.), Tuuli (7.), Manzi (10.).



Runde 9: Baldassarri und Aegerter 0,6 sec vor Öncü. Hobelsberger weiter auf 15.



Runde 10: Manzi hat die Lücke zu Platz 9 geschlossen. Sturz Kofler in Kurve 1.



Runde 11: Aegerter vorbei an Baldassarri in Führung. Cluzel, Tuuli und Montella kämpfen um Platz 6. Manzi kassiert Huertas und ist Neunter. Hobelsberger jetzt auf 14.



Runde 12: Aegerter und Baldassarri 1,9 sec vor Öncü.



Runde 13: Sturz Taccini.



Runde 14: Öncü wird dramatisch langsamer und droht Platz 3 zu verlieren.



Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor Baldassarri und Bulega! Öncü rollt aus.