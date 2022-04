WM-Premiere von Triumph: FIM beschnitt die Leistung

In Aragon sahen wir zum ersten Mal die Triumph Street Triple 765 RS in der Supersport-WM. Nach durchwachsenem Qualifying wurde Stefano Manzi in den Rennen tadelloser Siebter und Achter.

Wegen seiner lädierten Schulter verpasste Stefano Manzi die gesamte Vorbereitungsphase für die Saison 2022 und konnte erst bei den offiziellen Tests in Aragon am Montag und Dienstag vor den ersten Rennen eingreifen. Der Italiener passte sich schnell an die Triumph Street Triple 765 RS an und beendete den Test als 13. drei Plätze vor seinem Dynavolt-Teamkollege Hannes Soomer.



In der Superpole am Samstag unterlag Manzi Soomer knapp, die beiden qualifizierten sich für die Startplätze 13 und 12. In den Rennen blieb Manzi (7./8.) jeweils vor Soomer (11./10.).

Triumph zeigte ein ordentliches Debüt in der Supersport-WM, hatte aber trotz Manzis Platzierungen in beiden Rennen gegenüber Yamaha, Kawasaki, Ducati und MV Agusta das Nachsehen.

«Meine Schulter ist okay, das Rennen am Sonntag war seltsam», erzählte Manzi, der wegen zu niedrigem Reifendruck auf den letzten Startplatz strafversetz wurde. «Da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Von dort auf Platz 8 zu fahren, ist nicht schlecht», grinste der 23-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte viele überholen. Die Basis des Motorrads ist gut, wir müssen aber an ihr arbeiten. Ebenso muss die FIM an der Balance-Regel arbeiten. Gegenüber dem ersten Testtag haben sie uns Leistung weggenommen. Das merkten wir zwar nicht im Topspeed, aber an jedem Kurvenausgang. Unser Motor hat eine weiche Leistungsentfaltung, mit den Yamaha zu kämpfen, ist momentan schwer für uns. Ich vermute, die FIM arbeitet daran und schaut, dass alle Bikes auf dieselbe Leistung kommen. Ich vertraue den Regeln.»

Manzi fuhr sechs Jahre Moto2-WM, davor zwei in der Moto3-Klasse. Unvergessen ist seine Pole-Position 2020 für MV Agusta in Valencia, davon abgesehen konnte er im GP-Paddock keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bemerkenswert: Den Red Bull Rookies Cup 2014 schloss er als Dritter hinter den heutigen MotoGP-Piloten Jorge Martin und Joan Mir (Champion 2020) ab. Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu wurde damals Sechster. 2013 war Manzi im Cup ebenfalls Dritter, hinter Karel Hanika und Jorge Martin.

Zum SBK-Fahrerlager meinte Manzi, dass es «ganz anders ist, aber ich fühle mich gut. In MotoGP können die Zuschauer nur auf den Tribünen sitzen, hier ist für die Fans alles offen. Das ist gut für Fans, die sich auch für die Motorräder interessieren. Und die Siegerehrung ist im Fahrerlager, jeder kann dabei sein und kommt bis auf einen Meter heran. So etwas gibt es im Grand Prix nicht. SBK ist mehr wie Motocross, da kommt man auch überall hin, das ist gut.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha