Max Kofler (Ducati): Keine Punkte, aber Fortschritte

Der Österreicher Max Kofler blieb auch beim zweiten Meeting der Supersport-WM 2022 in Assen ohne Punkte. Immerhin steigerte sich der Ducati-Pilot im Verlauf des Wochenendes stetig.

Die Stimmung in der Garage von CM Racing war am Freitag nicht die beste. Nur auf Platz 30 beendete Supersport-Rookie Max Kofler den ersten Trainingstag. Teamchef Manuel Cappelletti sprach deutliche Worte in Richtung des Österreichers.



«Das war sicherlich nicht der Anfang, den wir wollten. Max muss viele Dinge lernen und sich verbessern, um in der Rangliste nach oben zu kommen», kritisierte der Italiener. «Wir werden versuchen, ihm die bestmöglichen Bedingungen zu bieten.»

Zur Erinnerung: CM Racing stieg mit Yamaha im vergangenen Jahr in die Weltmeisterschaft auf und etablierte sich mit Luca Bernardi schnell in den Top-5. Als der heutige Superbike-Pilot verletzt ausfiel, übernahm Randy Krummenacher die R6 und gewann auf Anhieb das erste Rennen in Barcelona.

Von Startplatz 27 waren die Punkteränge nicht leicht zu erreichen, auch weil dem 21-Jährigen bis zu 1,5 sec pro Runde auf die Piloten um Platz 15 fehlten. Im ersten Rennen lief bei Kofler nichts zusammen. Nach Runde 1 auf Platz 25 kam der Österreicher in den folgenden 12 Runden nicht über die 21. Position hinaus – es wurde Platz 22, trotz fünf Ausfälle. Im zweiten Lauf lief es besser. In 1:39,752 min fuhr er seine schnellste Runde am gesamten Wochenende, dennoch fehlten Kofler auf Platz 19 elf Sekunden auf den letzten Punkterang.



«Trotz des positiven Starts, war es ein schwieriges Rennen. Im Finale waren die Reifen in einem wirklich schlechten Zustand, sodass ich nicht so pushen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte», sagte Kofler über das erste Rennen. Und über den Rennsonntag: «Wir haben im Vergleich zu Rennen 1 einen großen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt müssen wir diesen Weg weitergehen und uns von Rennen zu Rennen steigern.»

Kofler ist einer von sieben Stammpiloten, der noch ohne WM-Punkt ist.

Supersport-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 2,606 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,618 4. Nicolo Bulega Ducati + 4,965 5. Hannes Soomer Triumph + 17,982 6. Stefano Manzi Triumph + 18,108 7. Niki Tuuli MV Agusta + 18,656 8. Yari Montella Kawasaki + 19,498 9. Kyle Smith Yamaha + 19,650 10. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 21,744 11. Oliver Bayliss Ducati + 22,369 12. Marcel Brenner Yamaha + 25,239 13. Leonardo Taccini Yamaha + 26,750 14. Unai Orradre Yamaha + 27,098 15. Raffaele De Rosa Ducati + 30,685 16. Patrick Hobelsberger Yamaha + 32,499 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 37,077 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,230 19. Maximilian Kofler Ducati + 41,276 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,529 21. Filippo Fuligni Ducati + 46,583 22. Federico Fuligni Ducati > 1 min 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 24. Alessandro Zetti Yamaha > 1 min 25. Federico Caricasulo Ducati > 1 min out Adrian Huertas Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Jules Cluzel Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha