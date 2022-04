Patrick Hobelsberger: Bestes Rennen der WM-Karriere

Im Team Kallio Yamaha hat Patrick Hobelsberger beste Voraussetzungen für den nächsten Karriereschritt. Bei der Supersport-WM in Assen schaffte der Bayer im Qualifying und ersten Rennen erstmals ein einstelliges Ergebnis.

Nach dem Titel in der IDM Supersport 2021 hatte Patrick Hobelsberger klare Vorstellungen für seine Rückkehr in die Weltmeisterschaft. «Konstant in die Top-10 fahren», gab er als Ziel aus.



Beim Saisonstart in Aragon egalisierte er mit Rang 10 im ersten Rennen sein bestes Karriereresultat, bei seinem Wildcard-Einsatz 2021 in Barcelona war ihm schon einmal diese Platzierung gelungen. In Assen konnte der 25-Jährige noch eins draufsetzen: Als Siebter fuhr er sein bestes Qualifying, Platz 8 im ersten Rennen ist ebenfalls eine Bestleistung.

Es wäre sogar mehr möglich gewesen. «Mein Start war nicht gut, beim Geradeausfahren habe ich drei Positionen verloren», erzählte Pax beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in seinem Wohnmobil. «In der ersten Kurve bin ich mit Marcel Brenner zusammengefahren und musste neben die Strecke. In der Spitzkehre kam dann Taccini quer und mit einem Highsider daher, da musste ich noch mal korrigieren und war dann 16.»

Nach vier Runden lag der Landauer bereits auf Platz 10, als das Rennen nach 13 Runden abgebrochen und gewertet wurde, war er Achter. Hobelsberger: «Ich konnte schneller als in Aragon Plätze zurückkämpfen und ein gutes Tempo vorlegen. Mein Problem war, dass ich zu lange mit Hannes Soomer gekämpft habe, wir hatten auch eine heftige Berührung. Er hat ein bisschen unfair überholt und ich musste wieder neben die Strecke. Danach konnte ich die Lücke zu ihm wieder zufahren und war direkt hinter ihm. An ihm wäre ich sicher noch vorbeigekommen, dann kam aber der Abbruch. Es gab zwei oder drei Stellen, wo ich deutlich schneller war als er. Er fuhr bereits Kampflinie.»

Soomer wurde mit der Werks-Triumph Siebter, der Abstand zu den vor ihm platzierten Cluzel, Caricasulo und Tuuli blieb gleich. Das zeigt, dass für Hobelsberger mit einem guten Start und einer ordentlichen ersten Runde sogar die Top-5 möglich gewesen wären.



Am Sonntag (Rennbeginn 12.30 Uhr) hat der Deutsche Meister eine zweite Chance, er startet erneut von Position 7.

Supersport-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Glenn Van Straalen Yamaha + 0,081 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 1,715 4. Jules Cluzel Yamaha + 5,725 5. Federico Caricasulo Ducati + 7,896 6. Niki Tuuli MV Agusta + 8,067 7. Hannes Soomer Triumph + 1 Sektor 8. Patrick Hobelsberger Yamaha + 1 Sektor 9. Raffaele De Rosa Ducati + 1 Sektor 10. Leonardo Taccini Yamaha + 1 Sektor 11. Adrian Huertas Kawasaki + 1 Sektor 12. Yari Montella Kawasaki + 1 Sektor 13. Unai Orradre Yamaha + 1 Sektor 14. Oliver Bayliss Ducati + 2 Sektor 15. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 2 Sektor 16. Kyle Smith Yamaha + 3 Sektor 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 3 Sektor 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 3 Sektor 19. Filippo Fuligni Ducati + 3 Sektor 20. Maximilian Kofler Ducati + 3 Sektor 21. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 4 Sektor 22. Peter Sebestyen Yamaha + 7 Sektor 23. Federico Fuligni Ducati + 7 Sektor out Marcel Brenner Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki out Stefano Manzi Triumph out Can Öncü Kawasaki out Lorenzo Baldassarri Yamaha out Ondrej Vostatek Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha out Tom Edwards Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha