Doppelsieger Dominique Aegerter: Besser geht’s nicht!

Mit zwei Siegen in Assen machte Supersport-Weltmeister Domi Aegerter seinem niederländischen Team Ten Kate Yamaha das schönste Geschenk. In der Gesamtwertung liegt er bereits 30 Punkte voraus!

Zum Heimrennen nach Assen brachte das Ten-Kate-Team eine doppelt so große Hospitality wie normal, inklusive neuem Koch. Nach Phillip Island 2020 fand endlich wieder ein SBK-Event ohne behördliche Corona-Vorschriften statt. Auch der frühere Teammanager Ronald ten Kate ließ es sich nicht nehmen, seine Truppe vor Ort zu unterstützen.



Ten Kate Racing hatte im öffentlich zugänglichen Fahrerlager auch eine Ausstellung mit sämtlichen Motorrädern, mit denen sie die Supersport-WM gewannen. Dazu die Honda Fireblade, mit der James Toseland 2007 bei den Superbikes triumphierte.

Aegerter kam nach den Plätzen 2 und 1 beim Saisonstart in Aragon punktgleich mit Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) als WM-Leader nach Drenthe, mit seinen beiden Siegen hat er den Vorsprung gegenüber dem Italiener auf 30 Punkte ausgebaut, weil dieser im ersten Rennen auf dem TT-Circuit gestürzt ist.



Im Warm-up am Sonntagmorgen hatte Domi einen Ausrutscher, er vermutete Öl auf der Strecke. «Mir sagte man zwar, da wäre kein Öl gewesen, aber normal falle ich bei einer roten Flagge nicht einfach runter, wenn ich an die Box zurückfahre», hielt der Weltmeister fest.

«Zwei Siege, zweimal die schnellste Rennrunde und Pole-Position mit Rundenrekord, besser kann es nicht gehen», fasste Aegerter sein Assen-Wochenende zusammen. «In vier Rennen habe ich nur fünf Punkte nicht gesammelt. Ich bin in guter Form, das Team und das Bike auch.»

Im Rennen sahen wir in der ersten Hälfte einen Vierkampf zwischen Aegerter, Baldassarri, Can Öncü (Kawasaki Puccetti) und Nicolo Bulega (Aruba Ducati), ab Runde 8 von 18 lag der Schweizer vorne. «Nach dem Sturz dauerte es drei Runden, bis ich mich wieder daran gewöhnt und ein gutes Gefühl hatte», erzählte Domi. «Das Team hat super gearbeitet und mir ein hervorragendes Paket hingestellt, deshalb kann ich solche Rennen zeigen.»

Im Ziel lag Aegerter 2,6 sec vor Baldassarri und 4,6 vor Öncü und feierte seinen 13. Sieg und 20. Podestplatz im 25. Supersport-Rennen!

Supersport-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 2,606 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,618 4. Nicolo Bulega Ducati + 4,965 5. Hannes Soomer Triumph + 17,982 6. Stefano Manzi Triumph + 18,108 7. Niki Tuuli MV Agusta + 18,656 8. Yari Montella Kawasaki + 19,498 9. Kyle Smith Yamaha + 19,650 10. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 21,744 11. Oliver Bayliss Ducati + 22,369 12. Marcel Brenner Yamaha + 25,239 13. Leonardo Taccini Yamaha + 26,750 14. Unai Orradre Yamaha + 27,098 15. Raffaele De Rosa Ducati + 30,685 16. Patrick Hobelsberger Yamaha + 32,499 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 37,077 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,230 19. Maximilian Kofler Ducati + 41,276 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,529 21. Filippo Fuligni Ducati + 46,583 22. Federico Fuligni Ducati > 1 min 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 24. Alessandro Zetti Yamaha > 1 min 25. Federico Caricasulo Ducati > 1 min out Adrian Huertas Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Jules Cluzel Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha