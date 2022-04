Kein Ausweg für Patrick Hobelsberger: Rennen zerstört

Nach seinem besten Qualifying und Rennergebnis am Samstag in Assen, waren die Erwartungen von Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) für das zweite Supersport-Rennen hoch – dann lief alles schief.

Beim Saisonstart in Aragon egalisierte Patrick Hobelsberger mit Rang 10 im ersten Rennen sein bestes Karriereresultat, bei seinem Wildcard-Einsatz 2021 in Barcelona war ihm schon einmal diese Platzierung gelungen. In Assen konnte der 25-Jährige noch eins draufsetzen: Als Siebter fuhr er sein bestes Qualifying, Platz 8 im ersten Rennen ist ebenfalls eine Bestleistung. Der Deutsche Meister hat gezeigt, dass sein Saisonziel nicht zu hoch gegriffen ist – er will konstant in die Top-10 fahren.

Den Speed dafür hat er. Doch «Pax» muss intensiv an seinen Starts arbeiten – und mehr Glück könnte er auch brauchen.



«Mein Start war erneut nicht gut», meinte er zum Beginn des zweiten Supersport-Laufs auf dem TT-Circuit. «In Kurve 2 wurde ich auf Platz 8 liegend in den Startunfall von Cluzel und van Straalen verwickelt. Ich musste von der Strecke, weil van Straalen direkt vor mir lag. Um ihn nicht zu überfahren, musste ich ausweichen. Im selben Moment hat mich das Motorrad von Cluzel am Vorderrad getroffen und ich musste erneut weit gehen. Ich kam als Letzter auf die Strecke zurück und startete meine Aufholjagd. Leider konnte ich keinen Punkt erzielen, da ich viel zu viel Zeit verloren habe bei dem Vorfall nach dem Start. Am Ende war es Platz 16, ich habe trotzdem alles gegeben.»



Hobelsberger verlor 32,499 sec auf Sieger Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha), zu einem WM-Punkt fehlten ihm 1,814 sec. Nach vier Rennen hat der Landauer aus dem Team Kallio Yamaha 17 Punkte, womit er auf dem zwölften Gesamtrang liegt.

Supersport-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 2,606 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 4,618 4. Nicolo Bulega Ducati + 4,965 5. Hannes Soomer Triumph + 17,982 6. Stefano Manzi Triumph + 18,108 7. Niki Tuuli MV Agusta + 18,656 8. Yari Montella Kawasaki + 19,498 9. Kyle Smith Yamaha + 19,650 10. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 21,744 11. Oliver Bayliss Ducati + 22,369 12. Marcel Brenner Yamaha + 25,239 13. Leonardo Taccini Yamaha + 26,750 14. Unai Orradre Yamaha + 27,098 15. Raffaele De Rosa Ducati + 30,685 16. Patrick Hobelsberger Yamaha + 32,499 17. Jaimie Van Sikkelerus Yamaha + 37,077 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,230 19. Maximilian Kofler Ducati + 41,276 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 41,529 21. Filippo Fuligni Ducati + 46,583 22. Federico Fuligni Ducati > 1 min 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 24. Alessandro Zetti Yamaha > 1 min 25. Federico Caricasulo Ducati > 1 min out Adrian Huertas Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha out Jules Cluzel Yamaha out Alessandro Zetti Yamaha EX. Tom Edwards Yamaha