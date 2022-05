Hobelsberger nach Crash mit 180: Vorerst Krankenhaus 09.05.2022 - 14:51 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Patrick Hobelsberger auf der Kallio-Yamaha

Montagmorgen wurde Patrick Hobelsberger bei Dr. Liebhardt in München vorstellig. Trotz eines Knochenbruchs und mehreren Verletzungen will er bei der Supersport-WM in Estoril (20.–22. Mai) wieder fahren.