Grandioser Domi Aegerter (Ten Kate): «Plan ging auf»

Dominique Aegerter war am Freitag in Estoril unantastbar

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter erteilte seinen Gegnern am ersten Trainingstag in Estoril eine Lehrstunde. Der Ten Kate Yamaha-Pilot sieht sich für Superpole und das erste Rennen optimal vorbereitet.

Dominique Aegerter deklassierte seine Gegner im zweiten Training der Supersport-WM 2022 in Estoril förmlich. Zeitweise lag der Schweizer um über 0,7 sec vor dem Zweiten. In der kombinierten Zeitenliste lag der Weltmeister um 0,555 sec vor Yamaha-Markenkollege Lorenzo Baldassarri, der seine Runde bereits im FP1 fuhr.



Übrigens: Aegerter spulte schnelle Runden wie am Fließband ab. Er war in insgesamt 14 Umläufen schneller als der Italiener!

In 1:39,806 min war Aegerter sogar 0,247 sec schneller als der Rundenrekord und nur 0,3 sec langsamer als der Pole-Rekord!



«Es war ein sehr guter Freitag für uns, ich kann mich nicht beklagen», sagte der gut gelaunte Ten Kate-Pilot. «Obwohl es sehr heiß war, waren die Streckenbedingungen zu jeder Zeit in Ordnung. Außerdem habe ich Estoril schon immer gemocht. Dieser Umstand hat ein wenig dazu beigetragen, dass ich mich von Anfang an sehr wohlgefühlt habe. Unser Plan für den heutigen Tag war es, eine schnelle Runde zu fahren und gleichzeitig an einer starken Pace zu arbeiten. Beides ist uns gelungen. Also sollten wir für die Superpole und das erste Rennen optimal vorbereitet sein.»

Es ist erstaunlich, wie problemlos sich der 31-Jährige nach zwei Rennwochenenden in der MotoE wieder an die Yamaha R6 gewöhnt.



«Die Supersport-WM machte zuletzt eine vierwöchige Pause, während ich zweimal in der MotoE-Serie im Einsatz war. Nach Le Mans habe ich mich sehr darauf gefreut, mein Ten Kate Team wiederzusehen», versicherte Domi. «Die Techniker haben in den letzten vier Wochen wieder einmal großartige Arbeit geleistet, um das Motorrad zu verbessern. Auch meine Crew hat heute wieder einen fantastischen Job gemacht und mir ein sehr schnelles und sehr konstantes Motorrad hingestellt. Nach diesem starken Auftakt und nicht zuletzt wegen meines ersten Sieges in dieser Meisterschaft hier im letzten Jahr will ich natürlich beide Rennen hier gewinnen.»