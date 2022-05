SSP-Leader Domi Aegerter: «30 Punkte sind gar nichts»

Trotz einer komfortablen Führung in der Supersport-WM 2022 will Dominique Aegerter beim anstehenden Meeting in Estoril weiter attackieren. Das Selbstvertrauen des Yamaha-Piloten ist gigantisch.

Dominique Aegerter befindet sich in der wohl besten Phase seiner Karriere. Er ist Supersport-Weltmeister und führt die diesjährige Saison souverän mit 30 Punkten Vorsprung an. Zudem ist er Leader der elektrischen Rennserie MotoE.



Der 31-Jährige ist das personifizierte Selbstvertrauen!

Wenn am kommenden Wochenende in Estoril das dritte Saisonmeeting der Supersport-WM 2022 ansteht, ist der Ten Kate Yamaha-Pilot auch aus einem weiteren Grund der Favorit.



«Letztes Jahr habe ich in Estoril meinen ersten Supersport-Sieg eingefahren», erinnert sich der Schweizer. «Außerdem haben wir im Winter dort getestet, auch wenn es nur zwanzig Runden bei trockenen Bedingungen waren. Es ist eine Strecke, die ich liebe, und unser Ziel wird wieder sein, um das Podium und den Sieg zu kämpfen. Wir haben dreißig Punkte Vorsprung in der Meisterschaft, aber das bedeutet gar nichts.»

Fahrerisch ist Aegerter seit Wochen auf einem absoluten Hoch. Bei der Supersport in Assen vor einem Monat holte er die Pole, zwei Rennsiege und fuhr auch die schnellsten Rennrunden. Und am vergangenen Wochenende erzielte er in Le Mans seinen ersten Rennsieg in der MotoE 2022. Das weiß auch Ten Kate Teammanager Kervin Bos.



«Mit Dominiques Doppelsieg in Assen und seinem MotoE-Sieg in Le Mans am vergangenen Sonntag, können wir sagen, dass er in Topform ist», stimmt der Niederländer zu. «Jetzt steht die dritte Runde der Supersport-WM in Estoril an. Wir haben diesen Winter dort getestet und hatten letztes Jahr ein gutes Wochenende dort.»