Estoril, FP2: Lehrstunde von Dominique Aegerter

Weltmeister Dominique Aegerter ließ seine Gegner im zweiten Training der Supersport-WM 2022 in Estoril wie Anfänger aussehen. Hinter dem Ten Kate-Piloten reihten sich nur Yamaha-Piloten ein.

Das zweite Training der Supersport-WM 2022 in Estoril wurde von Dominique Aegerter dominiert. Es dauerte nur wenige Minuten, bis der Schweizer in 1:40,071 min die Führung in der kombinierten Zeitenliste übernahm. Der Ten Kate Yamaha-Pilot steigerte sich kontinuierlich, bis er nach 25 min bei einer 1:39,806 min angekommen war.



Damit war der Weltmeister bereits deutlich schneller als der Rundenrekord von Isaac Vinales auf Yamaha aus dem Jahr 2020 in 1:40,053 min!



Die Konkurrenz konnte nur staunen: Bereits der nach 25 min zweitplatzierte Andy Verdoia (Yamaha) lag 0,731 sec zurück, Nicolo Bulega (Ducati) auf Platz 3 sogar um 1,099 sec!

Bei noch zehn Minuten auf der Uhr holten sich die meisten Piloten einen frischen Reifen für die finale Zeitenjagd ab. Mit immer noch 0,695 sec Rückstand übernahm Jules Cluzel (Yamaha) Platz 2 im FP2. Weitere signifikante Verbesserungen gab es im vorderen Feld nicht.



Die Top-5 der kombinierten Zeitenliste sind Yamaha-Piloten. 0,555 sec hinter Aegerter folgen Baldassarri, Cluzel, Verdoia und Glenn van Straalen. Die erste Ducati folgt mit Federico Caricasulo auf Platz 6. Bester Kawasaki-Pilot wurde erwartungsgemäß Can Öncü (Puccetti Racing), der als Neunter jedoch deutliche 1,1 sec auf die Tagesbestzeit einbüßte. Direkt hinter dem Türken brachte Stefano Manzi die Triumph noch in die Top-10.

Marcel Brenner (VFT Yamaha) erreichte mit 1,9 sec Rückstand Platz 18. Noch einmal eine Sekunde langsamer war Max Kofler (Ducati) auf Platz 28. Kallio-Pilot Patrick Hobelsberger (Yamaha) verzichtet auf das restliche Wochenende.



Tom Edwards, der mit dem Team Yamaha Austria mit einer Wildcard dabei ist, stürzte im FP2 und demolierte seine R6 dabei nachhaltig. Den ersten Trainingstag beendete der Australier auf Platz 19.