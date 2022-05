Estoril, Lauf 2: Domi Aegerter gewinnt Regen-Krimi

Regen sorgte im zweiten Rennen der Supersport-WM 2022 in Estoril für Spannung und zahlreiche Stürze. Dominique Aegerter (Yamaha) behielt die Kontrolle und gewann. Oli Bayliss bester Ducati-Pilot.

Das nasse Warm-up hatte Folgen für die Startaufstellung der Supersport-WM 2022 in Estoril. Weil die gestürzten Niki Tuuli (MV Agusta, Startplatz 9) sowie Andy Verdoia (GMT94 Yamaha, Startplatz 6) für unfit erklärt wurden, rückten die nachfolgenden Piloten um eine bzw. zwei Positionen auf.

Für Pole-Setter und Lauf-1-Sieger Dominique Aegerter hatte das keine Auswirkung – der Schweizer fuhr beim dritten Saisonmeeting ohnehin in seiner eigenen Liga. Doch das zweite Rennen verlief anders, denn kurz vor dem Start regnete es in einigen Bereichen der Piste. Als Regenrennen gestartet, lag es an den Piloten, bei schlechter werdenden Bedingungen auf Regenreifen zu wechseln.



An der Spitze entwickelte sich ein spannender Kampf, bei dem die Piloten auf einem schmalen Grat unterwegs waren. Mehrere Piloten stürzten. Unzählige Male wechselte die Führung, am Ende setzte sich die Klasse von Aegerter durch, der mit der Pole und zwei Siegen mit den schnellsten Rennrunden in Estoril ein perfektes Wochenende absolvierte.

Ein starkes Rennen zeigte Kyle Smith. Der Regenspezialist im Team VFT Yamaha machte 15 Positionen gut und stieg als Zweiter auf das Podium. Dritter wurde Lorenzo Baldassarri (Yamaha).



Die beste Kawasaki brachte Can Öncü (Puccetti Racing) auf Platz 5 ins Ziel. Für Ducati sorgte Oli Bayliss als Sechster für das beste Finish. Hannes Soomer fuhr für Triumph Platz 12 ein, Bahattin Sofuoglu holte für MV Agusta als 14. zwei WM-Punkte.

Der Deutsch-Australier Ben Currie (Kawasaki) fuhr als 15. seinen ersten WM-Punkt ein. Von den zahlreichen Ausfällen profitierte Max Kofler nur bedingt. Als 16. verpasste der CM Racing Ducati-Pilot knapp die Punkte. Auch Marcel Brenner (VFT Yamaha) schaffte es als 18. nicht in die Punkteränge.

So lief das Rennen

Runde 1: Bulega führt, dann Baldassarri, Öncü und Aegerter. Cluzel mit Defekt. Es beginnt zu regnen.



Runde 2: Öncü übernimmt die Führung vor Baldassarri, Caricasulo, Bulega und Aegerter. Es regnet an immer mehr Stellen. Kroeze und Fuligni stürzen.



Runde 3: Nach den Top-6 öffnet sich eine Lücke von 2 sec. Kofler auf 20, Brenner 22.



Runde 4: Aegerter (6.) verliert eine weitere Position an Montella (5.).



Runde 5: Caricasulo vorbei in Öncü in Führung. Aegerter 1 sec zurück auf Platz 5. Schnellste Rennrunde Van Straalen (6.) in 1:41,305 min.



Runde 6: Es regnet nun überall, aber immer noch relativ leicht: Defekt bei Caricasulo. Van Straalen (6.) nur noch 0,8 sec hinter der Spitze.



Runde 7: Baldassarri führt um 0,3 sec. Van Straalen (5.) am Hinterrad von Aegerter (4.)



Runde 8: Die Piloten dürfen zum Reifenwechsel an die Box kommen. Starkes Rennen von Oli Bayliss auf Platz 7. Kofler auf 20, Brenner 22.



Runde 9: Die Rundenzeiten werden immer langsamer. Öncü übernimmt das Kommando und übernimmt die Führung. Dann Baldassarri, Aegerter, Bulega, Huertas, Van Straalen, Bayliss.



Runde 10: Öncü 0,3 sec vor Baldassarri und Aegerter. Bayliss jetzt bester Ducati-Pilot auf Platz 4.



Runde 11: Die Top-6 innerhalb einer Sekunde, die Top-8 innerhalb 2 sec.



Runde 12: Öncü fällt hinter Baldassarri und Aegerter auf Platz 3 zurück. Von hinten kommt Kyle Smith (9.) ein ausgewiesener Regenspezialist angerauscht. Sturz Orradre.



Runde 13: Aegerter vor Baldassarri, Öncü und Huertas. Sturz De Rosa. Smith hat in zwei Runden drei Sekunden aufgeholt und liegt nur noch 1,4 sec zurück.



Runde 14: Aegerter führt, Smith (6.) nur 0,5 sec zurück. Kofler 17, Brenner 20.



Runde 15: Aegerter vor Baldassarri und Smith.



Runde 16: Baldassarri und Smith kämpfen um Platz 2 – Aegerter profitiert und führt um 0,7 sec. Sturz Jespersen und Bulega.



Runde 17: Aegerter sucht die Vorentscheidung – mit schnellster Rennrunde in 1:41,072 min um 1,3 sec vor Smith und 2,6 sec vor Yari Montella (Kawasaki).



Letzte Runde: Aegerter gewinnt 2,3 sec vor Smith und Baldassarri. Bayliss (6.). Kofler auf 16, Brenner 18.

Supersport-WM: Estoril, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Kyle Smith Yamaha + 2,344 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 3,762 4. Yari Montella Kawasaki + 3,867 5. Can Öncü Kawasaki + 4,657 6. Oliver Bayliss Ducati + 4,704 7. Adrian Huertas Kawasaki + 6,218 8. Glenn van Straalen Yamaha + 8,562 9. Tom Edwards Yamaha + 17,876 10. Ondrej Vostatek Yamaha + 17,895 11. Luca Ottaviani Yamaha + 18,818 12. Hannes Soomer Triumph + 20,252 13. Peter Sebestyen Yamaha + 26,613 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 32,668 15. Benjamin Currie Kawasaki + 44,988 16. Maximilian Kofler Ducati + 45,087 17. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 18. Marcel Brenner Yamaha > 1 min out Simon Jespersen Yamaha out Nicolo Bulega Ducati out Raffaele De Rosa Ducati out Unai Orradre Yamaha out Stefano Manzi Triumph out Federico Caricasulo Ducati out Filippo Fuligni Ducati out Sander Kroeze Yamaha out Jules Cluzel Yamaha