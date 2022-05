Estoril, Lauf 1: Vierter Saisonsieg von Domi Aegerter

Souverän wie in den Trainings holte sich Ten Kate Yamaha-Pilot Dominique Aegerter im ersten Lauf der Supersport-WM in Estoril den vierten Sieg im erst fünften Saisonrennen. Marcel Brenner in den Punkten.

Nach überragenden Rundenzeiten in den Trainings und der Superpole konnte sich Dominique Aegerter im ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in Estoril nur selber schlagen. Aber diesen Gefallen tat der Ten Kate-Pilot seinen Gegnern nicht.



Als Dritter nach Runde 1 nur Dritter begnügte sich der Schweizer zunächst mit der Rolle als Beobachter. In Runde 8 wurde es Aegerter zu bunt: Mit einem knackigen Überholmanöver setzte sich der Ten Kate-Pilot in Führung und erarbeitete sich innerhalb von zwei Runden einen Vorsprung von 3 sec. Bei einem Polster von über 3 sec kontrollierte Aegerter das Rennen und kreuzte nach 18 Runden als souveräner Sieger die Ziellinie

Begünstigt von Stürzen von Glenn van Straalen (EAB Yamaha) und Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) setzte sich Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) auf Platz 2 durch. In der letzten Runde erkämpfte sich Nicolo Bulega mit der Ducati 955 V2 ein weiteres Podium gegen Can Öncü (4.) mit der besten Kawasaki.



Triumph und MV Agusta gingen im ersten Estoril-Lauf leer aus: Niki Tuuli und Bahattin Sofuoglu (MV) stürzten. Stefano Manzi (Triumph) fiel mit Defekt aus, Teamkollege Soomer stürzte.

Der Schweizer Marcel Brenner (VFT Yamaha) holte als 15. einen WM-Punkt. Der Österreicher Max Kofler (CM Ducati) gab das Rennen vorzeitig auf.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Cluzel und Aegerter. Dann van Straalen, Öncü und Caricasulo. Baldassarri auf 8, Brenner 15, Kofler 23



Runde 1: Aegerter auf der Linie vor Cluzel und Öncü. Sturz Peter Sebestyen. Stefano Manzi (Triumph) mit Defekt.



Runde 2: Öncü schlüpft auf der Strecke bei Aegerter durch und führt das Rennen an. Van Straalen vorbei an Cluzel auf Platz 3. Brenner auf 14, Kofler 24.



Runde 3: Aegerter belauert Öncü. Schnellste Rennrunde Nicolo Bulega (Ducati) auf Platz 5 in 1:40,571 min. Sturz Tom Edwards.



Runde 4: Öncü, Aegerter und van Straalen setzen sich leicht ab. Schnellste Rennrunde Baldassarri (7.) in 1:40,472 min. Sturz Sommer – beide Triumph raus.



Runde 5: Öncü behauptet weiter die Führung. Beste Ducati Bulega auf Platz 5, die beste MV Agusta pilotiert Niki Tuuli auf Platz 10.



Runde 6: Aegerter verliert Platz 2 an van Straalen. Schnellste Rennrunde Baldassarri (6.) in 1:40,437 min.



Runde 7: Van Straalen schnappt sich die Führung.



Runde 8: Jetzt übernimmt Aegerter das Kommando und macht zuerst mit Öncü, dann mit van Straalen kurzen Prozess. In1:40,222 min legte der 31-Jährige ein forsches Tempo vor, das zunächst nur van Straalen mitgehen konnte.



Runde 9: Aegerter in 1:40,058 min erneut deutlich schneller. Van Straalen bezahlt das Risiko mit einem Sturz. Öncü mit 2 sec Rückstand Zweiter.



Runde 10: Cluzel und Tuuli gestürzt.



Runde 11: Aegerter führt einsam mit 3,4 sec vor Baldassarri und Öncü. Van Straalen (12.) setzt das Rennen fort und holt massiv auf. Brenner auf 14, Kofler auf 21.



Runde 12: Bulega und Caricasulo (beide Ducati) kämpfen um Platz 4. Ab Yari Montella (Kawasaki) auf Platz 6 schon über 10 sec Rückstand.



Runde 13: Stark - van Straalen auf Platz 7 angekommen!



Runde 14: Aegerter führt 3,6 sec vor Baldassarri und Öncü. Brenner auf Platz 16 zurückgefallen. Kofler auf Platz 24.



Runde 15: Kofler kommt an die Box.



Runde 16: Aegerter nimmt das Tempo heraus, dennoch ist nur Baldassarri (2.) schneller. Bulega (4.) am Hinterrad von Öncü (3.).



Runde 17: Offen nur noch der Kampf um Platz 3. Sturz Bahattin Sofuoglu.



Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor Baldassarri und Bulega – drei ehemalige Moto2-Piloten.

Ergebnis Supersport-WM: Estoril, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 3,029 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 4,530 4. Can Öncü Kawasaki + 4,865 5. Federico Caricasulo Ducati + 7,575 6. Yari Montella Kawasaki + 15,525 7. Glenn van Straalen Yamaha + 20,515 8. Adrian Huertas Kawasaki + 20,772 9. Andy Verdoia Yamaha + 21,076 10. Ondrej Vostatek Yamaha + 21,396 11. Kyle Smith Yamaha + 22,143 12. Oliver Bayliss Ducati + 24,067 13. Simon Jespersen Yamaha + 28,721 14. Leonardo Taccini Yamaha + 29,521 15. Marcel Brenner Yamaha + 29,597 16. Unai Orradre Yamaha + 33,281 17. Tom Edwards Yamaha + 38,692 18. Sander Kroeze Yamaha + 40,202 19. Filippo Fuligni Ducati + 40,856 20. Federico Fuligni Ducati + 44,463 21. Luca Ottaviani Yamaha + 46,130 22. Raffaele De Rosa Ducati + 58,117 23. Bahattin Sofuoglu MV Agusta > 1 min 24. Peter Sebestyen Yamaha > 1 min 25. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min out Maximilian Kofler Ducati out Jules Cluzel Yamaha out Benjamin Currie Kawasaki out Niki Tuuli MV Agusta

out Hannes Soomer Triumph out Stefano Manzi Triumph