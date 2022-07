Nicolo Bulega (Ducati): Warum es wieder Platz 3 wurde

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 2022 in Donington fuhr Nicolo Bulega einen weiteren dritten Platz ein. Drei Runden vor dem Ende lag der Italiener noch in Führung und strebte den ersten Ducati-Sieg an.

Nicht nur die Siegesserie von Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) muss für die Piloten der Supersport-WM 2022 frustrierend sein, sondern im Fall von Nicolo Bulega auch das lange Warten auf eine bessere Platzierung. Im zweiten Rennen in Donington Park stieg der Ducati-Pilot zum sechsten Mal in diesem Jahr als Dritter auf das Podest.

Dabei führte Bulega bereits mehrfach Rennen an, am Sonntag sogar von Runde 1 bis Runde 15 (von 19). In der Schlussphase wurde der 22-Jährige aber von WM-Leader Aegerter und dem WM-Zweiten Lorenzo Baldassarri (beide Yamaha) auf die dritte Position verwiesen.



«Zu Beginn hatte ich einen guten Start und führte das Rennen bis kurz vor Schluss an. Wenn die beiden vor mir mich nicht überholt hätten, hätte ich gewinnen können», sagte Bulega augenzwinkernd. «Sie waren einfach etwas schneller und während ich versuchte, an ihnen dranzubleiben, machte ich kleine Fehler und verlor den Kontakt. So ist es halt und ich werde es in Most wieder versuchen.»

Letztlich endete das fünfte Saisonmeeting für Bulega dennoch versöhnlich, denn im ersten Lauf am Samstag blieb er nach einem Sturz ohne Punkte.



«Dazu gibt es nicht viel zu sagen – ich machte einen Fehler und bin gestürzt. Ich schulde dem Team eine Entschuldigung», bedauerte der Ducati-Pilot. «Dafür konnte ich im zweiten Lauf gute Punkte einfahren. Mein Team hat mir es großartiges Bike hingestellt, danke dafür.»

Supersport-WM: Donington, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 1,063 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 3,719 4. Federico Caricasulo Ducati + 6,100 5. Stefano Manzi Triumph + 8,686 6. Raffaele De Rosa Ducati + 9,135 7. Adrian Huertas Kawasaki + 17,527 8. Can Öncü Kawasaki + 17,590 9. Andy Verdoia Yamaha + 17,751 10. Simon Jespersen Ducati + 17,872 11. Mattia Casadei MV Agusta + 18,700 12. Unai Orradre Yamaha + 21,639 13. Oliver Bayliss Ducati + 25,790 14. Isaac Vinales Ducati + 31,791 15. Leonardo Taccini Yamaha + 32,923 16. Peter Sebestyen Yamaha + 33,651 17. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 35,274 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 37,966 19. Benjamin Currie Kawasaki + 48,655 20. Jeffrey Buis Kawasaki + 53,879 21. Federico Fuligni Ducati + 56,575 out Kyle Smith Yamaha out Hannes Soomer Triumph out Marcel Brenner Yamaha out Sander Kroeze Yamaha out Harry Truelove Yamaha out Maximilian Kofler Ducati out Glenn van Straalen Yamaha out Bahattin Sofuoglu MV Agusta out Yari Montella Kawasaki out Oliver Bayliss Ducati