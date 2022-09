Marcel Brenner: Schlimmer Highsider – Hand gebrochen

Yamaha-Fahrer Marcel Brenner verletzte sich am ersten Trainingstag der Supersport-WM in Magny-Cours. Der 25-jährige Schweizer befindet sich bereits auf dem Heimweg, nachdem ein Sturz im FP1 fatale Folgen hatte.

Das Rennwochenende auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours markiert den Beginn der zweiten Saisonhälfte der Supersport-Weltmeisterschaft. Marcel Brenner hatte große Hoffnungen, auf einer seiner Lieblingsstrecken einen guten Auftakt hinzulegen. Bei regnerischen Bedingungen begann Brenner das erste freie Training sehr ambitioniert, als er zu Beginn der 45-minütigen Session zu den schnellsten Fahrern auf der Strecke gehörte. Doch in seiner siebten Runde passierte das Malheur, als er einen heftigen Hinterradrutscher nicht mehr verhindern konnte und stürzte.

«Es ist schade, denn dieser Sturz passierte zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Abgesehen davon, dass ich mir einen Mittelhandknochen gebrochen habe, schmerzt es mehr, dass Magny-Cours für mich vorbei ist und ich nächstes Wochenende beim Bol d'Or in Le Castellet nicht antreten kann», ärgerte sich der Schweizer. «Es wäre ein aufregender Start in die zweite Saisonhälfte für mich gewesen, mit dem Rennen hier, dann in Le Castellet und eine Woche später in Barcelona, für das ich mir keine allzu großen Hoffnungen machen kann, dass ich bis dahin wieder fit bin.»

«Spätestens in Portimão will ich wieder dabei sein», sagte Brenner, der anschließend erklärte: «Das erste Training heute Morgen begann wirklich gut, obwohl die Bedingungen sehr rutschig waren. Mit den Pirelli-Regenreifen ist es schwierig einzuschätzen, wann der Grip da ist. Zum Zeitpunkt des Sturzes hatte ich das Motorrad fast vollständig aufgerichtet. Doch plötzlich brach das Heck aus und ich flog per Highsider wild ab.»

Brenner weiß noch nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. «Nach der ersten Diagnose im Medical Center habe ich sofort den Arzt meines Vertrauens angerufen, der mir auch sofort empfohlen hat, so schnell wie möglich nach Hause zu fahren, um die Verletzung weiter zu untersuchen. Danach werden wir entscheiden, wie es weitergeht», so der Yamaha-Pilot. «Schade, denn alles hätte wunderbar begonnen, nachdem ich zunächst unter den ersten drei Fahrern platziert war und ich wäre sicher noch schneller geworden.»

«Leider hat es nicht sein wollen. Ich bin sehr traurig darüber, denn es wäre ein sehr schönes Wochenende gewesen, weil viele Fans aus der Schweiz mich schon besucht und um Autogramme und Fotos gebeten haben. Es tut mir für alle leid, und natürlich auch für mein Team, dass daraus nun nichts wird», ärgerte sich Brenner am Freitagnachmittag.

Ergebnisse Supersport-WM Magny-Cours, FP1:

1. Huertas, Kawasaki, 1:46,661 min

2. Vinales, Ducati, +1,448 sec

3. Baldassarri, Yamaha, +1,773

4. De Rosa, Ducati, +2,184

5. Debise, Yamaha, +2,819

6. Van Straalen, Yamaha, +3,090

7. Montella, Kawasaki, +3,337

8. Smith, Yamaha, +3,912

9. Sebestyen, Yamaha, +4,093

10. Vostatek, Yamaha, +4,325

11. Caricasulo, Ducati, +5,544

12. Booth-Amos, Kawasaki, +5,611

13. Aegerter, Yamaha, +6,628

14. Orradre, Yamaha, 7,151

15. Soomer, Triumph, +7,175

22. Kofler, Ducati, +10,100

26. Bulega, Ducati, +11,977

27. Brenner, Yamaha, +12,834

30. Hobelsberger, Yamaha, +18,996