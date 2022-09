Jules Cluzel (33) stürmte nach Rücktritt aufs Podest

Auch weil die Ergebnisse nicht mehr seinen Vorstellungen entsprechen, erklärte Jules Cluzel vor wenigen Tagen seinen Rücktritt am Ende der Supersport-WM 2022. Prompt fuhr er in Magny-Cours auf das Podest.

Jules Cluzel ist einer der erfolgreichsten Supersport-Piloten aller Zeiten. Der Franzose wurde Vizeweltmeister 2012 mit Honda sowie 2014 und 2016 mit MV Agusta. Mit 24 Siegen, 62 Podestplätzen und 24 Pole-Position rangiert er in den wichtigsten Statistiken weit oben – nur Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu hat mehr Siege eingefahren.

Wenige Tage vor seinem Heimrennen in Magny-Cours erklärte der 33-Jährige seinen Rücktritt zum Saisonende. Gleichzeitig war das siebte Saisonmeeting sein Comeback, denn nach der Verletzung in Donington musste Cluzel das Meeting in Most aussetzen. Überhaupt haben Verletzungen den GMT94 Yamaha-Piloten in den vergangenen Jahren arg zugesetzt. Dies und die zuletzt schwachen Ergebnisse haben den Vater einer kleinen Tochter zum Rücktritt getrieben.

Dass er immer noch schnell ist, bewies Cluzel als Zweiter im zweiten Supersport-Rennen in Magny-Cours. «Das ist traumhaft. Für solche Momente mache ich das. Es ist ein schönes Bonbon für meine Karriere. Dieses Podium ist für mich wie ein Sieg und ich werde mich ewig daran erinnern», sagte Cluzel. «Meine Familie und Freunde sind hier und ich wollte beweisen, dass ich immer noch schnell bin. Vor ein paar Tagen erklärte ich meinen Rücktritt, weil ich es wollte. Ich konnte nie die Weltmeisterschaft gewinnen, aber ich denke, ich hätte es verdient gehabt.»

Fünf Saisonmeetings stehen noch aus und der Yamaha-Pilot will seine Chancen nutzen. «Ich möchte nicht abtreten, indem ich nur noch herumrolle. Den letzten Abschnitt meiner Karriere möchte ich in guter Erinnerung behalten», betonte Cluzel. «Ich will diese Zeit genießen, aber zehnte Plätze machen mir keinen Spaß, deshalb peile ich weitere Podestplätze an. Ein Rennen will ich diese Saison noch gewinnen.»