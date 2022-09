Barcelona, FP1: Alle fünf Hersteller in den Top-6

Niki Tuuli (MV Agusta) war als Dritter Best of the Rest

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) dominierte das erste freie Training auf dem Circuit de Catalunya am Freitag. Patrick Hobelsberger schaffte es auf Rang 14.

Manuel Gonzalez, seit diesem Jahr in der Moto2-WM unterwegs, stellte im Vorjahr auf dem Circuit de Catalunya Barcelona mit 1:44,593 min den Rundenrekord auf.



Nach den ersten 15 von 45 Minuten Training führte Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) die Zeitenliste mit 1:45,205 min an.



An die Zeit des Schweizers kam keiner mehr heran, Aegerter blieb damit 0,307 sec vor dem Zweiten Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha). Hinter dem Yamaha-Duo reihten sich die Top-Fahrer der anderen vier Hersteller ein.

Niki Tuuli brachte die MV Agusta F3 800 auf Platz 3 und ist damit Best of the Rest hinter den beiden WM-Spitzenreitern.



Can Öncü als Speerspitze von Kawasaki wurde Vierter und Stefano Manzi, der Barcelona aus seiner Moto2-Zeit bestens kennt, brachte die Triumph Street Triple RS 765 auf Platz 5. Als Sechster beendete Raffaele De Rosa auf Ducati das erste Training.



Der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) zeigt nach seinem Katastrophenwochenende in Magny-Cours auf einer seiner Lieblingsstrecken einen Aufwärtstrend und wurde 14.

Marcel Brenner (VFT Yamaha) fährt, obwohl er erst vor zehn Tagen an der linken Hand operiert wurde. Der Bruch des vierten Mittelhandknochens wurde mit einer Platte und acht Schrauben fixiert. Die Hand ist noch geschwollen und beim Ziehen der Kupplung tut sich der Schweizer schwer. Mit Platz 21 schlug er sich achtbar.



Max Kofler, der einzige Österreicher im Feld, landete mit seiner CM-Ducati auf Position 30. Mit zehn Runden fuhr er so wenig wie kein anderer.

Ergebnisse Supersport-WM Barcelona, FP1:

1. Aegerter, Yamaha, 1:45,205 min

2. Baldassarri, Yamaha, +0,307 sec

3. Tuuli, MV Agusta, +0,658

4. Öncü, Kawasaki, +0,742

5. Manzi, Triumph, +0,751

6. De Rosa, Ducati, +0,948

7. Bulega, Ducati, +1,137

8. Huertas, Kawasaki, +1,162

9. Cluzel, Yamaha, +1,201

10. Verdoia, Yamaha, +1,232

11. Vinales, Ducati, +1,236

12. Orradre, Yamaha, +1,318

13. Montella, Kawasaki, +1,327

14. Hobelsberger, Yamaha, +1,418

15. Sofuoglu, MV Agusta, +1,422

21. Brenner, Yamaha, +1,629

30. Kofler, Ducati, +3,136