Portimão, FP2: MV Agusta vorn, Yamaha unter Druck

Im zweiten Training der Supersport-WM 2022 in Portimão bestätigte MV Agusta-Pilot Niki Tuuli seine starke Form vom FP1. Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) verbesserte sich auf Platz 3.

Im FP1 lagen mit Niki Tuuli (MV Agusta), Stefano Manzi (Triumph) und Federico Caricasulo (Ducati) überraschend drei Bikes der ‹next generation› in der Zeitenliste vorn, erst auf Platz 4 folgte mit Lorenzo Baldassarri ein Yamaha-Pilot, direkt dahinter WM-Leader Dominique Aegerter.

Auch bei den wärmeren Bedingungen am Nachmittag trumpften die neuen Bikes zunächst auf, doch nach 15 Minuten kratzte Aegerter in 1:44,428 min an der Bestmarke des MV Agusta-Piloten und setzte sich im FP2 an die Spitze. Hinter dem Schweizer folgten Raffaele De Rosa (Ducati), Tuuli und Caricasulo.

Bei Halbzeit hatten erst wenige Teilnehmer ihre Zeit vom FP1 verbessert. In den Top-10 waren das neben Aegerter und De Rosa nur Jules Cluzel (Yamaha) und Adrian Huertas (Kawasaki). Der sechstplatzierte Nicolo Bulega musste seine Ducati mit einem Defekt abstellen.

16 Minuten vor dem Ende übernahm erneut Tuuli in 1:44,411 min die Führung, war damit aber immer noch langsamer als am Vormittag (1:44,360 min). Das änderte der schnelle Finne wenig später, als er in 1:44,260 min die bisher beste Zeit an diesem Wochenende in den Asphalt brannte.

Zum Vergleich: Den Supersport-Streckenrekord im Autodromo Internacional do Algarve hält seit 2021 Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) mit 1:43,908 min, aufgestellt in der Superpole.

Acht Minuten vor dem Ende rückte Aegerter für seinen letzten Versuch aus, aber auch der Ten Kate Yamaha-Pilot konnte nur auf 0,1 sec Rückstand auf Tuuli verkürzen. Es blieb somit bei der Bestzeit des Finnen, während Aegerter von Stefano Manzi (Triumph) noch auf Platz 3 verdrängt wurde.

Auch die Ducati funktioniert in Portimão ausgezeichnet: Mit De Rosa (4.), Federico Caricasulo (6.) und Bulega (9.) sind drei V2-Bikes in den Top-9!

Bester Kawasaki-Pilot wurde Can Öncü, der seine ZX-6R mit 0,4 sec Rückstand auf Platz 8 stellte.

Die übrigen deutschsprachigen Teilnehmer landete weit hinten: Marcel Brenner (VFT Yamaha) wurde 16., Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) landete auf Platz 18 und Max Kofler (CM Ducati) auf 29.

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM: Portimao, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Niki Tuuli MV Agusta 1:44,260 min 2. Stefano Manzi Triumph 1:44,330 + 0,070 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha 1:44,364 + 0,104 4. Raffaele De Rosa Ducati 1:44,471 + 0,211 5. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:44,510 + 0,250 6. Federico Caricasulo Ducati 1:44,521 + 0,261 7. Jules Cluzel Yamaha 1:44,524 + 0,264 8. Can Öncü Kawasaki 1:44,676 + 0,416 9. Nicolo Bulega Ducati 1:44,832 + 0,572 10. Glenn Van Straalen Yamaha 1:44,971 + 0,711 11. Hannes Soomer Triumph 1:45,132 + 0,872 12. Isaac Vinales Ducati 1:45,210 + 0,950 13. Yari Montella Kawasaki 1:45,239 + 0,979 14. Adrian Huertas Kawasaki 1:45,373 + 1,113 15. Andy Verdoia Yamaha 1:45,387 + 1,127 16. Marcel Brenner Yamaha 1:45,398 + 1,138 17. Leonardo Taccini Yamaha 1:45,435 + 1,175 18. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,532 + 1,272 19. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 1:45,557 + 1,297 20. Ondrej Vostatek Yamaha 1:45,615 + 1,355 21. Simon Jespersen Yamaha 1:45,640 + 1,380 22. Oliver Bayliss Ducati 1:45,799 + 1,539 23. Peter Sebestyen Yamaha 1:46,001 + 1,741 24. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:46,067 + 1,807 25. Federico Fuligni Ducati 1:46,204 + 1,944 26. Benjamin Currie Kawasaki 1:46,230 + 1,970 27. Jeffrey Buis Kawasaki 1:46,271 + 2,011 28. Tom Edwards Yamaha 1:46,301 + 2,041 29. Maximilian Kofler Ducati 1:46,469 + 2,209 30. Meikon Kawakami Yamaha 1:46,716 + 2,456 31. Johan Gimbert Yamaha 1:46,946 + 2,686 32. Joan Diaz Corbella Yamaha 1:47,152 + 2,892