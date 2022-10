Domi Aegerter (Yamaha/3.): Bis zu sieben Sieganwärter

Supersport-WM-Leader Dominique Aegerter hat sich in Portimão zum Ziel gesetzt, seinen Vorsprung auszubauen. Nach dem Freitag und vier Herstellern in den Top-4 erwartet er aber einen «sehr interessanten» Kampf.

Mit 36 Punkten Vorsprung und einem unterzeichneten Vertrag für den Superbike-Aufstieg mit GRT in der Tasche reiste Dominique Aegerter nach Portugal. Den ersten Trainingstag auf dem Berg- und Talkurs des «Autódromo Internacional do Algarve» begann der 32-jährige Rohrbacher dann mit Platz 5 im FP1, am Nachmittag steigerte er sich auf den dritten Rang. Nur eine Zehntel trennte den WM-Leader dabei von Niki Tuulis Freitagsbestzeit auf der MV Agusta.

«Es ist schön, wieder in Portugal zu sein, auf dieser fantastischen Achterbahn-Strecke. Körperlich ist es sehr fordernd, gegen die Wheelies anzukämpfen, auch mit der 600er musst du in Topform sein, um konstant schnell zu fahren», schilderte «Domi» am Freitagabend. «Das Wetter ist großartig, es ist sehr warm und soll auch am Samstag und Sonntag so bleiben.»

Mit Blick auf das Klassement analysierte der Ten Kate-Yamaha-Pilot: «Es sieht interessant aus, wir sind vier Hersteller in den Top-4. Wir werden hart arbeiten, um am Samstag in die erste Startreihe zu fahren. Das ist ziemlich wichtig. Das Ziel für das Rennen wird sein, unsere WM-Führung auszubauen.»

Zumindest im FP2 ließ Aegerter seinen Titelrivalen Lorenzo Baldassarri hinter sich. «Ich glaube, dass es im Rennen sehr interessant wird», blickte der Schweizer voraus. «Denn es gibt eine lange Gerade, auf der es im Windschatten Kämpfe geben wird. Im Vorjahr gab es auch ein Fight mit fünf bis sieben Fahren. Wenn man sich die Zeiten des Freitags ansieht, dann sind es in diesem Jahr wieder sechs oder sieben Fahrer, die um das Podium oder den Sieg kämpfen können.»

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM: Portimao, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Niki Tuuli MV Agusta 1:44,260 min

2. Stefano Manzi Triumph 1:44,330 + 0,070 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha 1:44,364 + 0,104 4. Raffaele De Rosa Ducati 1:44,471 + 0,211 5. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:44,510 + 0,250 6. Federico Caricasulo Ducati 1:44,521 + 0,261 7. Jules Cluzel Yamaha 1:44,524 + 0,264 8. Can Öncü Kawasaki 1:44,676 + 0,416 9. Nicolo Bulega Ducati 1:44,832 + 0,572 10. Glenn Van Straalen Yamaha 1:44,971 + 0,711 11. Hannes Soomer Triumph 1:45,132 + 0,872 12. Isaac Vinales Ducati 1:45,210 + 0,950 13. Yari Montella Kawasaki 1:45,239 + 0,979 14. Adrian Huertas Kawasaki 1:45,373 + 1,113 15. Andy Verdoia Yamaha 1:45,387 + 1,127 16. Marcel Brenner Yamaha 1:45,398 + 1,138 17. Leonardo Taccini Yamaha 1:45,435 + 1,175 18. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:45,532 + 1,272 19. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 1:45,557 + 1,297 20. Ondrej Vostatek Yamaha 1:45,615 + 1,355 21. Simon Jespersen Yamaha 1:45,640 + 1,380 22. Oliver Bayliss Ducati 1:45,799 + 1,539 23. Peter Sebestyen Yamaha 1:46,001 + 1,741 24. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:46,067 + 1,807 25. Federico Fuligni Ducati 1:46,204 + 1,944 26. Benjamin Currie Kawasaki 1:46,230 + 1,970 27. Jeffrey Buis Kawasaki 1:46,271 + 2,011 28. Tom Edwards Yamaha 1:46,301 + 2,041 29. Maximilian Kofler Ducati 1:46,469 + 2,209 30. Meikon Kawakami Yamaha 1:46,716 + 2,456 31. Johan Gimbert Yamaha 1:46,946 + 2,686 32. Joan Diaz Corbella Yamaha 1:47,152 + 2,892