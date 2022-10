Raffaele De Rosa: Podium mit Ducati verleiht Auftrieb

Die Top-3 in Portimao (v.l.): Raffaele De Rosa, Domi Aegerter und Can Öncü

Bei der Supersport-WM in Portimao brauste Raffaele De Rosa aus dem Team Orelac VerdNatura Ducati zum zweiten Mal in diesem Jahr aufs Podium. Mit solchen Ergebnissen kann er sich vorstellen weiterzufahren.

«Die Saison insgesamt lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe», bemerkte Raffaele De Rosa im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe immer gesagt, dass es für mich keinen Sinn macht, weiter Rennen zu fahren, wenn ich keine Chance auf einen Platz unter den ersten fünf oder sechs habe.»

Zweimal fuhr De Rosa in dieser Saison aufs Podest: Als Dritter in Donington Park und als Zweiter am vergangenen Wochenende in Portimao. Auf so einem Niveau würde der 35-Jährige natürlich gerne weitermachen.

Willkommen zum Rennen in Portimão

«Ich bin jetzt wieder am gleichen Punkt wie Ende letztes Jahr», so De Rosa. «Ich komme nur zurück, wenn sich mir eine gute Möglichkeit bietet. Da Team will mit mir weitermachen – und ich mit dem Team. Schon in Barcelona habe ich viele Dinge am Motorrad verstanden, auch Portimao war ein gutes Rennen.»

Das Orelac-Team denkt darüber nach, von einem auf zwei Supersport-Fahrer aufzustocken. In der Superbike-WM ist der Tscheche Oliver König (20) gesetzt.

Wie die meisten Italiener seiner Generation begann auch die Karriere von Raffaele De Rosa mit 125-ccm-Zweitaktern. Zwischen 2004 und 2011 war das GP-Paddock seine sportliche Heimat, dann ging der Mann aus Neapel in die seriennahe Weltmeisterschaft. De Rosa wechselte mehrfach zwischen Superstock 1000 sowie Supersport- und Superbike-WM, nur selten hatte er bestes Material.

Seinen größten Erfolg feierte er 2016 mit dem Gewinn des Superstock-1000-Cups mit Althea BMW. Sehr ordentliche Leistungen zeigte De Rosa auch in der mittleren Kategorie, in der er mit Honda, MV Agusta, Kawasaki und Ducati bislang 108 Rennen bestritt. Er erzielte einen Sieg, 18 Podestplätze und beendete die Saisons 2018, 2019 und 2020 als WM-Sechster, im Vorjahr war er Siebter. Vor den abschließenden drei Übersee-Events ist De Rosa mit 87 Punkten WM-Zwölfter.