San Juan, Lauf 2: Aegerter gewinnt in letzter Kurve

Der Kampf um den Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2022 in San Juan ging bis in die letzte Kurve, als Ten Kate Yamaha-Pilot Dominique Aegerter auf letzter Rille Lorenzo Baldassarri auf Platz 2 verwies.

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2022 auf dem Circuit San Juan Villicum fand bei Sonnenschein, aber deutlich höheren Temperaturen als am Samstag statt. Bei Rennstart um 13:30 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer 27 Grad Celsius – zehn Grad mehr!

Aus der ersten Reihe starteten Yamaha-Star Dominique Aegerter vor den zuletzt aufstrebenden Ducati-Piloten Federico Caricasulo und Raffaele De Rosa. Aegerters WM-Rivale Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ging von Startplatz 4 in den zweiten Lauf, direkt daneben MV Agusta Aushängeschild Niki Tuuli (5.). Die beste Triumph stellte Stefano Manzi auf Startplatz 9.

Das zweite Rennen wurde von zahlreichen Stürzen beeinflusst. Luca Bernardi (Ducati) schoss Bradley Smith (Yamaha) ab, dazu kamen sich Oli Bayliss (Ducati) und Hannes Soomer (Triumph) in die Quere. Ohne Fremdeinwirkung stürzten Yari Montella (Kawasaki) und De Rosa, der das Rennen zu diesem Zeitpunkt souverän anführte und wie ein Häufchen Elend zu seinem Orelac-Team zurückkehrte.

Ohne De Rosa kämpften Caricasulo, Baldassarri und Aegerter um den Sieg. Die Pace war hoch, es gab nur wenige Überholmanöver. In den letzten zwei Runden ging es richtig zur Sache, als der Schweizer an die Spitze strebte, Baldassarri sich aber heftig wehrte. In der letzten Kurve bremste sich der Weltmeister auf letzter Rille neben dem Italiener und holte sich den Sieg. Baldassarri musste die Strecke verlassen und fiel noch hinter Caricasulo auf Platz 3 zurück.

Mit Niki Tuuli (4./MV Agusta) und Stefano Manzi (5./Triumph) kamen zwei weitere Bike der ‹next-generation› in den Top-5 ins Ziel. Die beste Kawasaki fuhr Can Öncü auf die siebte Position.

Wegen der vielen Ausfälle erreichte Marcel Brenner (Yamaha) als 15. die Punkteränge. Patrick Hobelsberger (Yamaha) wurde 16. und damit Letzter.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor De Rosa, Baldassarri und Aegerter in die erste Kurve. Sturz Bayliss und Sommer.

Runde 1: Caricasulo, De Rosa, Baldassarri und Aegerter innerhalb einer Sekunde. Brenner auf Platz 16, Hobelsberger 20.

Runde 2: Bernardi schießt Smith ab. Schnellste Rennrunde Tuuli (6.) in 1:42,877 min.

Runde 3: De Rosa (2.) zeigt sich Caricasulo, muss aber zurückstecken. Cluzel (5.) und Tuuli (6.) schließen zu den Top-4 auf. Sturz Montella.

Runde 4: De Rosa (1.) und Baldassarri (2.) vorbei an Caricasulo (3.), dann Aegerter, Tuuli und Cluzel. Brenner auf 15, Hobelsberger 17.

Runde 5: De Rosa setzt sich leicht ab. Aegerter verliert Platz 4 an Tuuli, der in 1:42,582 min die schnellste Zeit fährt.

Runde 6: De Rosa, Baldassarri und Caricasulo 0,6 sec vor Aegerter (4.) Stefano Manzi (6.) wird stärker und ist dabei, die Lücke zu den Top-5 zu schließen.

Runde 7: De Rosa glänzt an der Spitze mit einer 1:42,361 min.

Runde 8: De Rosa jetzt 1,2 sec vor Baldassarri, Caricasulo und Aegerter. Keine direkten Positionskämpfe in den Top-10, dafür ist die Pace zu hoch.

Runde 9: Baldassarri in 1:42,266 min mit der schnellsten Zeit. Tuuli, der nach einem Fehler auf Platz 8 zurückfiel, hat sich wieder auf Platz 5 vorgekämpft und führt die Verfolgergruppe an.

Runde 10: Erstmals schnellste Rennrunde von Aegerter (4.) in 1:42,186 min – aber er liegt bereits 1,6 sec hinter De Rosa (1.)

Runde 11: Sturz De Rosa!

Runde 12: Baldassarri, Caricasulo und Aegerter innerhalb 0,5 sec.

Runde 13: Brenner und Hobelsberger am Ende des Feldes.

Runde 14: Aegerter übernimmt nach Fehler von Caricasulo den zweiten Platz.

Runde 15: Aegerter greift nach der Führung, doch Baldassarri kann kontern. Die Top-3 innerhalb 0,3 sec!

Runde 16: Baldassarri profitiert vom Positionskampf hinter ihm und führt um 0,5 sec vor Aegerter und Caricasulo. Tuuli sicher auf Platz 4, Manzi kontrolliert Fünfter.

Runde 17: Aegerter ist wieder dran und schnappt sich Baldassarri, als dieser minimal den Bremspunkt verpasst.

Runde 18: Baldassarri überholt Aegerter aus dem Windschatten – die Top-3 gehen innerhalb 0,5 sec in die letzte Runde.

Letzte Runde: Aegerter auf der letzten Rille vorbei an Baldassarri in der vorletzten Kurve, der die Linie nicht halten kann und neben die Strecke ausweichen muss – und hinter Caricasulo zurückfällt.

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Federico Caricasulo Ducati + 0,667 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,839 4. Niki Tuuli MV Agusta + 2,240 5. Stefano Manzi Triumph + 4,317 6. Jules Cluzel Yamaha + 5,612 7. Can Öncü Kawasaki + 9,704 8. Nicolo Bulega Ducati + 15,485 9. Andy Verdoia Yamaha + 16,165 10. Adrian Huertas Kawasaki + 17,142 11. Glenn Van Straalen Yamaha + 17,743 12. Peter Sebestyen Yamaha + 20,705 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 32,645 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,237 15. Marcel Brenner Yamaha + 42,827 16. Patrick Hobelsberger Yamaha > 1 min out Raffaele De Rosa Ducati out Yari Montella Kawasaki out Luca Bernardi Ducati out Bradley Smith Yamaha out Oliver Bayliss Ducati out Hannes Soomer Triumph