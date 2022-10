San Juan, Lauf 1: Aegerter verhindert Ducati-Party

Domi Aegerter holt in San Juan einen weiteren Sieg

Der Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in San Juan war für Ducati zum Greifen nah, doch einmal mehr hatte Yamaha-Star Dominique Aegerter in der letzten Runde ein Ass im Ärmel.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2022 auf dem Circuit San Juan Villicum fand bei Sonnenschein, aber bei kühlen Temperaturen statt. Bei Rennstart um 13:30 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer lediglich 17 Grad Celsius.

Aus der ersten Reihe starteten Yamaha-Star Dominique Aegerter vor den zuletzt aufstrebenden Ducati-Piloten Federico Caricasulo und Raffaele De Rosa. Aegerters WM-Rivale Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ging von Startplatz 4 in den ersten Lauf, direkt daneben MV Agusta Aushängeschild Niki Tuuli (5.). Die beste Triumph stellte Stefano Manzi auf Startplatz 9.

Bradley Smith wurde nachträglich mit einer Grid-Penalty belegt und wurde um drei Plätze auf die 16. Position zurückgestuft. Marcel Brenner (VFT Yamaha) und Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) qualifizierten sich lediglich auf den Positionen 21 und 22.

An der Spitze setzten sich nach wenigen Runden De Rosa und Caricasulo mit den schnellsten Rundenzeiten ab, dahinter kämpfte Aegerter mit Manzi und Tuuli zunächst um den dritten Platz. Mit zunehmender Renndauer wurde der Weltmeister stärker und schloss die Lücke zu den führenden Ducati-Piloten. Nachdem Caricasulo durch einen Fehler zurückfiel und Dritter wurde, kämpfte der Ten Kate-Pilot in der letzten Runde De Rosa nieder und holte sich den ersten Sieg in Argentinien.

Bester Kawasaki-Pilot wurde Can Öncü, der in der Schlussphase starke Rundenzeiten fuhr und Platz 4 eroberte. Tuuli sorgte als Fünfter für ein solides Finish für MV Agusta. Manzi brachte seine Triumph auf der siebten Position ins Ziel.

Baldassarri fuhr zeitweise auf Platz 4, doch in den letzten Runden kämpfte der Italiener offenbar mit nachlassenden Reifen und kreuzte nur als Neunter die Ziellinie.

Wie die Superpole endete für Brenner und Hobelsberger auch das Rennen – in einem Desaster. Der Schweizer gab das Rennen in der Box auf, der Deutsche wurde abgeschlagen Letzter.

So lief das Rennen:

Start: Aegerter vor Caricasulo und De Rosa in die erste Kurve. Baldassarri nur Zehnter, Smith auf 13. Sturz van Straalen nach Kontakt mit Öncü.

Runde 1: Caricasulo vor De Rosa und Aegerter, dann Bulega, Cluzel, Tuuli und Manzi. Smith auf 20 zwischen Brenner (19.) und Hobelsberger (21.).

Runde 2: Schnellste Rennrunde Tuuli (5.) in 1:42,887 min. Hinter Manzi (6.) öffnet sich eine kleine Lücke.

Runde 3: Caricasulo, De Rosa und Aegerter machen vorn die Pace und fahren 0,5 sec vor Bulega und Manzi. Schnellste Runde Öncü (9.) in 1:42,270 min.

Runde 4: Baldassarri (8.) liegt 1,8 sec zurück, fährt aber die Pace wie die Spitze. Manzi neuer Vierter.

Runde 5: Caricasulo und De Rosa kämpfen um die Führung. Aegerter fällt hinter Manzi auf Platz 4 zurück. Smith (17.) hat Brenner (20.) und Hobelsberger (21.) um vier Sekunden abgehängt.

Runde 6: De Rosa und Caricasulo 1,2 sec vor Manzi. De Rosa fährt eine 1:42,005 min!

Runde 7: Aegerter holt sich den dritten Platz von Manzi zurück, der auch unter Druck von Tuuli gerät. Baldassarri Sechster, aber schon 3 sec zurück.

Runde 8: Aegerter (3.) setzt sich von Manzi ab und holt in 1:41,851 min zur Spitze auf.

Runde 9: De Rosa, Caricasulo und Aegerter in 1,1 sec. Dann Tuuli (4.), Baldassarri (5.), Öncü (6.) und Manzi (7.).

Runde 10: Die Top-3 schon 3,7 sec vor dem Rest. De Rosa fährt in 1:41,693 min um 0,3 sec schneller als Caricasulo und Aegerter.

Runde 11: Aegerter Schnellster der Top-3. Baldassarri vorbei an Tuuli auf Platz 4. Brenner nicht mehr im Rennen, Hobelsberger Letzter.

Runde 12: De Rosa, Caricasulo und Aegerter fahren zwischen0,5 und 0,8 sec schneller als ihre Verfolger. Aber Aegerter liegt 0,8 sec hinter den Ducatis.

Runde 13: Baldassarri, Öncü und Tuuli kämpfen um Platz 4. Smith auf 14 in den Punkten.

Runde 14: De Rosa setzt sich um 0,5 sec von Caricasulo und Aegerter ab. Öncü vorbei an Baldassarri auf Platz 4.

Runde 15: Die Top-3 unverändert.

Runde 16: Baldassarri (6.) verliert eine weitere Position an Tuuli (5.) – und von hinten lauern Manzi und Cluzel.

Runde 17: De Rosa 0,9 sec vor Aegerter. Caricasulo nach Fehler 2,2 sec zurück auf Platz 3. Baldassarri nur noch Neunter.

Runde 18: Aegerter nur noch 0,3 sec hinter De Rosa!

Letzte Runde: Aegerter schnappt sich in der letzten Runde den Sieg vor De Rosa.

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Raffaele De Rosa Ducati + 0,292 sec 3. Federico Caricasulo Ducati + 2,497 4. Can Öncü Kawasaki + 6,983 5. Niki Tuuli MV Agusta + 9,240 6. Jules Cluzel Yamaha + 11,945 7. Stefano Manzi Triumph + 12,963 8. Yari Montella Kawasaki + 13,507 9. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 14,247 10. Hannes Soomer Triumph + 14,695 11. Nicolo Bulega Ducati + 16,175 12. Peter Sebestyen Yamaha + 16,591 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 19,412 14. Bradley Smith Yamaha + 19,415 15. Oliver Bayliss Ducati + 27,918 16. Ondrej Vostatek Yamaha + 40,614 17. Patrick Hobelsberger Yamaha + 50,732 out Luca Bernardi Ducati out Adrian Huertas Kawasaki out Andy Verdoia Yamaha out Marcel Brenner Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha