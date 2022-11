Phillip Island, Lauf 1: Kawa-Sieg, Schrötter gestürzt

Regen machte das erste Rennen der Supersport-WM 2022 auf Phillip Island zu einem Krimi. Den ersten Saisonsieg für Kawasaki holte Yari Montella, Dominique Aegerter nicht auf dem Podium, Marcel Schrötter stürzte.

Das Wetter am Samstag unterscheidet sich gänzlich vom Vortag. Statt Sonnenschein hingen dunkle Wolken über Phillip Island und es regnete leicht. Zu Beginn des ersten Laufs der Supersport-WM war die Piste komplett nass. Trotz des unschönen Wetters kamen viele Australier an die Piste.

Aus der ersten Reihe startete Federico Caricasulo (Ducati), daneben der zeitgleiche Nicolo Bulega (Ducati) und Yari Montella (Kawasaki Puccetti) preschte überraschend auf Position 3. In Reihe 2 standen stand mit Raffaele De Rosa (Ducati) sowie Dominique Aegerter und Lorenzo Baldassarri (beide Yamaha). Gaststarter Marcel Schrötter, der nie zuvor auf der MV Agusta F3 800 RR fuhr, qualifizierte sich sensationell für Startplatz 7.

Angesichts der Bedingungen war gänzlich offen, wer das Rennen gewinnen wird. An der Spitze setzten sich von Beginn Caricasulo und Montella ab und kämpften um Sieg. Nach einigen Führungsrunden des Ducati-Piloten übernahm Montella das Kommando. Im letzten Renndrittel wechselten sich die beiden mehrfach an der Spitze ab. In der letzten Runde kam es zum Showdown. Montella überholt Caricasulo, der einigen Kurven überbremst und stürzt. Der lange auf Platz 3 fahrende Bulega wird Zweiter, Öncü Dritter.

Dominique Aegerter konnte zu keinem Zeitpunkt um den Sieg mitfahren und verlor als Fünfter 12 sec auf den Sieger.

Für Marcel Schrötter war der Regen in seinem ersten Supersport-Rennen denkbar ungünstig. Der Bayer lag bis zur sechsten Runde um Platz 11, als der MV Agusta-Piloten ein durchdrehendes Hinterrad zum Verhängnis wurde und er stürzte. Sein Teamkollege Niki Tuuli kam ebenfalls nicht ins Ziel.

Pech hatte auch Triumph. Stefano Manzi und Hannes Sommer stürzten in der ersten Runde, der Italiener brachte seiner Street Triple 765 RS auf Platz 14 ins Ziel.

Marcel Brenner (Yamaha) gab das Rennen auf.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor Bulega, Montella, Öncü in die erste Kurve. Aegerter auf 6, Schrötter 11. Manzi gestürzt und fährt dem Feld 30 sec zurück hinterher.



Runde 1: Caricasulo 0,6 sec vor Montella und 1,6 vor Öncü. Aegerter auf 5, Schrötter weiter auf 11. Sturz Sommer.



Runde 2: Caricasulo und Montella 1,4 sec vor Öncü und 2,3 vor Aegerter, Baldassarri und Bulega. Schrötter Zehnter.



Runde 3: Die Top-6 innerhalb 3 sec. Die Piloten gewöhnen sich an die Bedingungen. Schnellste Runde Montella in 1:47,174 min,



Runde 4: Caricasulo und Montella wechseln sich an der Spitze ab. Aegerter (4.) 3,5 sec zurück. Schrötter mit 14 sec Rückstand auf Platz 11. Sturz Orradre.



Runde 5: Montella führt vor Caricasulo. Die Top-5 jetzt wieder innerhalb 3 sec.



Runde 6: Montella in 1:45,709 min um 0,6 sec vor Caricasulo und 2,3 sec vor Öncü. Aegerter 3,9 sec zurück auf Platz 5. Schrötter gestürzt.



Runde 7: Montella und Caricasulo setzen sich weiter ab. Sturz Vostatek.



Runde 8: Montella 0,5 sec vor Caricasulo. Bulega vorbei an Öncü auf Platz 3.



Runde 9: Bulega in 1:45,211 min schneller als die Spitze, aber 2,8 sec zurück. Brenner kommt an die Box



Runde 10: Montella 1 sec vor Caricasulo, dann Bulega. Öncü (4.) unter Druck von Aegerter (5.).



Runde 11: Die Top-3 jetzt innerhalb 2,2 sec.



Runde 12: Aegerter verliert Platz 5 an Baldassarri.



Runde 13: Caricasulo wieder vorn, Montella und Bulega weiter innerhalb 3 sec. Öncü weitgehend sicher auf Platz 4.



Runde 14: Die Top-6 unverändert.



Runde 15: Booth-Amos beeindruckt auf Platz 8, Bayliss auf Platz 12.



Runde 16: Montella vorn, aber Caricasulo in Schlagdistanz.



Runde 17: Caricasulo vorbei an Montella!



Letzte Runde: Montella setzt sich durch und holt den Sieg. Caricasulo stürzt, Platz 2 holt Bulega. Öncü wird Dritter. Aegerter auf Platz 5. Sturz Cluzel

Ergebnis Supersport-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Yari Montella Kawasaki 2. Nicolo Bulega Ducati + 2,706 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 5,889 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 7,223 5. Dominique Aegerter Yamaha + 12,212 6. Raffaele De Rosa Ducati + 15,183 7. Federico Caricasulo Ducati + 21,181 8. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 25,366 9. Simon Jespersen Yamaha + 31,285 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,492 11. Glenn Van Straalen Yamaha > 1 min 12. Oliver Bayliss Ducati > 1 min 13. Peter Sebestyen Yamaha > 1 min 14. Stefano Manzi Triumph > 1 min 15. Luca Bernardi Ducati > 1 min 16. Andy Verdoia Yamaha > 1 min 17. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min out Jules Cluzel Yamaha out Marcel Brenner Yamaha out Ondrej Vostatek Yamaha out Marcel Schrötter MV Agusta out Unai Orradre Yamaha out Hannes Soomer Triumph out Niki Tuuli MV Agusta