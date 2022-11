Phillip Island: Ducati auf Pole, Schrötter fulminant

Die Ducati-Piloten Federico Caricasulo und Nicolo Bulega qualifizierten sich in der Superpole der Supersport-WM auf Phillip Island zeitgleich (!) für die Startplätze 1 und 2. Domi Aegerter wurde 5., Marcel Schrötter 7.

Samstagvormittag regnete es kurz, als für die Supersport-Piloten um 12.25 Uhr Ortszeit das Qualifying begann, war der Phillip Island Grand Circuit am auftrocknen. Vorab war klar, dass die Strecke innerhalb der 20-minütigen Session ständig trockener und damit schneller werden würde.

Schwierig für die Supersport-Fahrer: Das Training am Freitag fand bei Sonnenschein statt, die beiden Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Federico Caricasulo belegten vor Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) die Plätze 1 und 2. Im Gegensatz zu den Superbike-Piloten hatten sie am Samstagmorgen kein Training auf nasser Strecke und mussten direkt in die Superpole.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Caricasulo mit 1:45,437 min.



Zur Halbzeit setzte sich Aegerter in seiner zweiten fliegenden Runde mit 1:40,484 min an die Spitze, der Schweizer fuhr in diesem Moment über 4,5 sec schneller als der Zweite!



In seiner dritten Runde steigerte sich der 32-Jährige auf 1:38,995 min. Damit sorgte Aegerter dafür, dass sämtliche Fahrer ab Platz 3 zu diesem Zeitpunkt außerhalb 105 Prozent zur Bestzeit lagen und damit nicht qualifiziert waren – viele waren auf Regenreifen unterwegs.



In den letzten 5 Minuten hatten alle Fahrer Slick-Hinterreifen montiert und steigerten sich markant. Der bis dahin überragende Aegerter wurde bis auf Platz 5 durchgereicht; Caricasulo qualifizierte sich für Startplatz 1, der zeitgleiche (!) Bulega wurde Zweiter und Yari Montella (Kawasaki Puccetti) preschte überraschend auf Position 3.



In Reihe 2 stehen Ducati-Pilot Raffaele De Rosa sowie die Yamaha-Fahrer Aegerter und Lorenzo Baldassarri.



Zum ersten Mal in der Supersport-WM am Start ist Marcel Schrötter, den sein nächstjähriges Team MV Agusta Reparto Corse in Australien mit Wildcard mitfahren lässt. Der Bayer saß nie zuvor auf der F3 800 RR und qualifizierte sich sensationell für Startplatz 7. Er fuhr eine Sekunde schneller als Teamkollege Niki Tuuli.



Hannes Soomer brachte die beste Triumph auf Platz 12.



Der Schweizer Marcel Brenner (VFT Yamaha) landete mit knapp 6 sec Rückstand auf dem letzten Platz.

Ergebnisse Supersport-WM Phillip Island, Superpole:

1. Federico Caricasulo (I), Ducati, 1:37,161 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,000 sec

3. Yari Montella (I), Kawasaki, +0,153

4. Raffaele De Rosa (I), Ducati, +0,181

5. Domi Aegerter (CH), Yamaha, +0,220

6. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +0,485

7. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,597

8. Can Öncü (TR), Kawasaki, +0,857

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +1,046

10. Simon Jespersen (DK), Yamaha, +1,190

11. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, +1,464

12. Hannes Soomer (EST), Triumph, +1,637

13. Stefano Manzi (I), Triumph, +1,653

14. Adrian Huertas (E), Kawasaki, +1,721

15. Oliver Bayliss (AUS), Ducati, +1,732

16. Jules Cluzel (F), Yamaha, +2,167

17. Peter Sebestyen (H), Yamaha, +3,050

18. Leonardo Taccini (I), Yamaha, +3,253

19. Tom Booth-Amos (GB), Kawasaki, +4,223

20. Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, +4,367

21. Andy Verdoia (F), Yamaha, +4,509

22. Unai Orradre (E), Yamaha, +4,891

23. Luca Bernardi (I), Ducati, +5,705

24. Marcel Brenner (CH), Yamaha, +5,875