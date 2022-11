Phillip Island, Lauf 2: Aegerter holt letzten Sieg

Die Supersport-WM 2022 endete auf Phillip Island mit einem Sieg im zweiten Lauf von Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha). Marcel Schrötter (MV Agusta) begeistert auf Platz 7. Ducati einziger Hersteller ohne Sieg.

Das Wetter meinte es für das letzte Saisonrennen gut mit den Piloten der Supersport-WM 2022. Nachdem es am Vormittag zeitweise heftig geregnet hatte, war es bei Rennbeginn sonnig und der Phillip Island Circuit komplett trocken, allerdings war es sehr windig.

Wie am Samstag startete auch im zweiten Lauf Federico Caricasulo (Ducati), daneben der zeitgleiche Nicolo Bulega (Ducati) und Yari Montella (Kawasaki Puccetti) aus der ersten Reihe. In Reihe 2 standen stand mit Raffaele De Rosa (Ducati) sowie Dominique Aegerter und Lorenzo Baldassarri (beide Yamaha). Gaststarter Marcel Schrötter qualifizierte sich sensationell für Startplatz 7. Der Bayer war der einzige MV Agusta-Pilot, weil sich Stammfahrer mit Magenbeschwerden krankmeldete.

An der Spitze setzten sich nach sechs Runden Aegerter, Caricasulo und Baldassarri ab und machten den Sieg unter sich aus. In der zweiten Rennhälfte konnte sich wiederum Ten Kate-Pilot Aegerter mit konstant schnellen Rundenzeiten seiner Gegner entledigen und beendete sein letztes Supersport-Rennen mit einem Sieg. Zweiter wurde Caricasulo, Baldassarri Dritter.

Nachdem Lauf 1 von Kawasaki-Pilot Yari Montella gewonnen wurde, steht fest, dass Ducati als einziger engagierter Hersteller keinen Sieg einfahren konnte!

In der zweiten Gruppe kämpfte Schrötter lange um Platz 4, bis er im letzten Renndrittel mit Bulega (4.), Montella (5.) nicht mehr mithalten konnte. Als Siebter im Ziel lag der MV Agusta-Pilot nur 0,5 sec hinter Routinier Raffaele De Rosa.

Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) beendete das letzte Rennen seiner Karriere auf Platz 11.

Triumph-Pilot Stefano Manzi stürzte auf Platz 4 liegend. Teamkollege Hannes Sommer brachte die Street Triple 765 RS auf Platz 15 ins Ziel.

Marcel Brenner (VFT Yamaha) kreuzte das Rennen nach einem Zwischenfall in der ersten Runde mit 59 sec Rückstand auf Platz 20.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Montella und Caricasulo in die erste Kurve. Aegerter auf 5, Schrötter Siebter.



Runde 1: Bulega vor Caricasulo und Aegerter, dann Baldassarri, Manzi und Montella. Schrötter Siebter. Sturz Öncü auf Platz 5 liegend. Brenner nach einem Ausritt auf 22.



Runde 2: Baldassarri vor Aegerter. Die Top-5 innerhalb einer Sekunde. Schnellste Runde Montella in 1:34,875 min.



Runde 3: Schnellste Runde Schrötter (7.) in 1:34,659 min.



Runde 4: Aegerter und Baldassarri wechseln sich an der Spitze mehrfach ab. Dann Montella, Caricasulo und Bulega. Schrötter schließt zur Spitzengruppe auf.



Runde 5: Montella bekommt ein Long-Lap-Penalty, weil er den Öncü-Sturz verursacht hat.



Runde 6: Baldassarri vor Aegerter, Caricasulo, Manzi, Schrötter, Bulega und Montella. Manzi in 1:34,008 min Schnellster.



Runde 7: Caricasulo, Aegerter und Baldassarri 1,2 sec vor Schrötter und Montella. Manzi stürzt auf Platz 4 liegend.



Runde 8: Aegerter 0,7 sec vor Baldassarri und Caricasulo. Um Platz 4 kämpfen Schrötter, Montella und Bulega.



Runde 9: Aegerter um 1,2 sec vorn. Schrötter (4.) hält Montella und Bulega in Schach. Brenner (20.) hat Booth-Amos überholt.



Runde 10: Aegerter hat ausreichend Vorsprung, um keinen Windschatten zu bieten. Caricasulo kommt mit der schnellsten Runde in 1:33,989 min dennoch etwas näher. Montella vorbei an Schrötter auf Platz 4.



Runde 11: Aegerter, Caricasulo und Baldassarri auf den Podiumsplätzen. 4 sec dahinter kämpfen Montella, Bulega und Schrötter um Platz 4. Brenner wieder Letzter.



Runde 12: Aegerter 1,6 sec vor Caricasulo, der 1,2 sec vor Baldassarri liegt.



Runde 13: Die Top-3 unverändert. Bulega jetzt Vierter, aber Montella und Schrötter sind in Schlagdistanz.



Runde 14: Aegerter um 1,5 sec vorn. Schrötter (6.) 1,1 sec hinter Montella (5.) – und von hinten kommt De Rosa immer näher.



Runde 15: De Rosa vorbei an Schrötter auf Platz 6.



Runde 16: Aegerter 1,8 sec vor Caricasulo und 3,2 sec vor Baldassarri.



Runde 17: Schrötter sicher auf Platz 7.



Letzte Runde: Aegerter siegt vor Caricasulo und Baldassarri. Schrötter (7.), Bayliss (8.), Brenner (20.).