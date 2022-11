Can Öncü auf Kawasaki WM-Dritter: Wieso er nie lacht

Am Samstag auf Phillip Island holte sich Can Öncü auf seiner Kawasaki seinen achten Podestplatz 2022, doch ausgerechnet Teamkollege Yari Montella feierte den ersten Sieg für den japanischen Hersteller in diesem Jahr.

Am 18. Oktober 2020 gewann Lucas Mahias auf der Kawasaki ein Rennen in der Supersport-WM in Estoril. Es war bisher der letzte Sieg des japanischen Herstellers in der Supersport-WM. Dann triumphierte Yari Montella im Regenrennen auf Phillip Island am Samstag. Teamkollege Can Öncü, der über die Saison deutlich stärker war als sein italienischer Teamkollege, wurde Dritter. WM-Platz 3 geht trotzdem sicher an den Türken, hinter Dominique Aegerter und Lorenzo Baldassarri (beide Yamaha).

«Eine Weltmeisterschaft in den Top-3 zu beenden ist von den meisten Fahrern ein Traum. Natürlich möchtest du auch Erster oder Zweiter werden, aber für Platz 3 musst du schon sehr schnell sein», betonte Öncü im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Es bedeutet aber genauso, dass du noch härter arbeiten musst, um Champion zu werden.»

Der Schützling von Supersport-WM-Rekordmann Kenan Sofuoglu zog ein Fazit über die Saison. «Das Jahr war positiv, wir hatten zwar einen kleinen Abfall in der Mitte der Saison, aber am Ende waren wir wieder sehr stark mit sehr vielen Podestplätzen. Ich bin mir sicher, dass uns in der Zukunft noch viel bessere Dinge gelingen werden», betonte der Kawasaki-Fahrer. «Platz 3 ist am Ende aber sehr zufriedenstellend, denn ich war im Sommer teilweise nur auf Platz 5 oder 6, weil ich in Assen stürzte und mein Motor in Aragón kaputt gegangen war.»

Auffällig bei Öncü: Ihn sieht man auf dem Podium kaum lächeln. Warum? «Wenn du erstmals auf dem Podium stehst, dann freust du dich und du lachst. Aber wenn du immer wieder auf dem Podium landest und keinen Sieg einfährst, dann kannst du nicht mehr lachen, denn deine Plätze werden immer von anderen Fahrern eingenommen», stellte der 19-Jährige klar. «Ich ärgere mich dann über mich selbst, so auch heute oder in den letzten Rennen.»

Aber du kannst stolz über jedes Podium sein? «Platz 1 bedeutet den Sieg, Platz 2 ist der erste Verlierer, Platz 3 ist der zweite Verlierer», weiß Öncü. «Ich möchte nicht der erste oder zweite Verlierer sein, ich möchte der erste Sieger sein!»

Montella hat ihm nun den ersten Kawasaki-Sieg weggeschnappt. Verletzt das den Türken? «Nein, es verletzt mich nicht, denn wir kennen alle die Verhältnisse im Trockenen. Dass wir auch im Nassen diesen Rang geholt haben, bedeutet, dass wir unter allen Bedingungen schnell sind. Er hat den ersten Sieg geholt, das freut mich für ihn, aber ich habe über die Saison viel mehr Punkte geholt als er. Er kann sich freuen und ich freue mich am Sonntag wieder.»

Ergebnis Supersport-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Yari Montella Kawasaki 2. Nicolo Bulega Ducati + 2,706 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 5,889 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 7,223 5. Dominique Aegerter Yamaha + 12,212 6. Raffaele De Rosa Ducati + 15,183 7. Federico Caricasulo Ducati + 21,181 8. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 25,366 9. Simon Jespersen Yamaha + 31,285 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,492 11. Glenn Van Straalen Yamaha > 1 min 12. Oliver Bayliss Ducati > 1 min 13. Peter Sebestyen Yamaha > 1 min 14. Stefano Manzi Triumph > 1 min 15. Luca Bernardi Ducati > 1 min 16. Andy Verdoia Yamaha > 1 min 17. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min out Jules Cluzel Yamaha out Marcel Brenner Yamaha out Ondrej Vostatek Yamaha out Marcel Schrötter MV Agusta out Unai Orradre Yamaha out Hannes Soomer Triumph out Niki Tuuli MV Agusta