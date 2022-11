Sieger Yari Montella: Wieso will ihn kein Team?

Yari Montella gewann am Samstag das erste Supersport-WM-Rennen auf Phillip Island, nachdem er sich gegen Federico Caricasulo (Ducati) durchgesetzt hatte. Es war der erste Kawasaki-Erfolg nach zwei Jahren.

Obwohl Yari Montella am Samstag in Australien seinen größten Erfolg feiern durfte, ist er einer der Fahrer, die noch auf Jobsuche für die kommende Saison sind. Im Puccetti-Team geht es für den 22-Jährigen nicht weiter. Der Sieg auf dem 4,445 km langen Kurs auf Phillip Island brachte ihn jetzt zumindest in eine gute Verhandlungsposition.

Wie kommt es, dass Montella ausgerechnet im Regen triumphierte? «Auch in der Moto2 war ich bei nassen Bedingungen immer schnell. Aber am Ende wäre ich auch im Trockenen schnell gewesen, denn im FP2 habe ich einen Longrun gefahren und da fühlte ich mich sehr gut», erklärte der Kawasaki-Fahrer im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Ich bin zunächst Caricasulo gefolgt, denn er kennt sich in dieser Klasse sehr gut aus. Nach drei oder vier Runden habe ich aber gemerkt, dass ich schneller fahren kann. Also habe ich versucht, ihn zu überholen, damit ich meine Pace gehen kann», so Montella. «Am Ende haben wir beide ein gutes Rennen gezeigt, es ist nur schade, dass er gestürzt ist.»

Hat der WM-Siebte mitbekommen, als Caricasulo in der letzten Runde knapp hinter ihm stürzte? «Ich habe den Sturz in Kurve 4 nicht realisiert, aber in Kurve 6 hörte ich die Ducati nicht mehr hinter mir. In Kurve 10 habe ich dann den TV-Bildschirm gesehen und da war er nicht mehr drauf. Also wusste ich: Perfekt, ich bin alleine. Ich habe es sehr genossen», betonte er nach dem Lauf am Samstag.

«In Mandalika haben wir etwas am Bike ausprobiert und ich bin mir sicher, dass es der richtige Weg war. Dort waren wir schnell, ich konnte an Can dranbleiben, der bereits drei Jahre mit diesem Bike unterwegs ist. An diesem Wochenende fühlte ich mich gleich sehr schnell, ich genieße die Kawasaki jetzt», lautete Montellas Fazit.

Manuel Puccetti wird 2023 nur eine Kawasaki in seinem Team einsetzen, Can Öncü wird sie fahren. Yari Montella muss also einen neuen Platz finden, aber wo wird er unter kommen? «Ich weiß es auch nicht, aber ich hoffe, dass ich nach diesem Rennen Chancen auf ein Motorrad habe. Wir sprechen mit einigen Teams, aber bisher weiß ich noch nicht, wo ich fahren kann», erklärte der Italiener. «Ich würde gerne mit Kawasaki in der Supersport-Klasse fahren, aber in einem anderen Team. Aktuell weiß ich noch nicht mehr.»

Ergebnis Supersport-WM: Phillip Island, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Yari Montella Kawasaki 2. Nicolo Bulega Ducati + 2,706 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 5,889 4. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 7,223 5. Dominique Aegerter Yamaha + 12,212 6. Raffaele De Rosa Ducati + 15,183 7. Federico Caricasulo Ducati + 21,181 8. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 25,366 9. Simon Jespersen Yamaha + 31,285 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,492 11. Glenn Van Straalen Yamaha > 1 min 12. Oliver Bayliss Ducati > 1 min 13. Peter Sebestyen Yamaha > 1 min 14. Stefano Manzi Triumph > 1 min 15. Luca Bernardi Ducati > 1 min 16. Andy Verdoia Yamaha > 1 min 17. Leonardo Taccini Yamaha > 1 min out Jules Cluzel Yamaha out Marcel Brenner Yamaha out Ondrej Vostatek Yamaha out Marcel Schrötter MV Agusta out Unai Orradre Yamaha out Hannes Soomer Triumph out Niki Tuuli MV Agusta