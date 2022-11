Dominique Aegerter (1./Yamaha) – besser geht es nicht

Mit dem Sieg im letzten Rennen der Supersport-WM 2022 auf Phillip Island verabschiedete sich Dominique Aegerter von Ten Kate Yamaha. Der Schweizer steigt als zweifacher Weltmeister in die Superbike-Kategorie auf.

Innerhalb von nur zwei Jahren fuhr sich Dominique Aegerter in der Statistik der Supersport-WM weit nach vorn. Mehr WM-Titel erreichte nur der fünffache Champion Kenan Sofuoglu, selbiges gilt für die Anzahl Siege – Aegerter hat bei seinen zwei Weltmeisterschaften 27 Siege eingefahren, davon 17 in diesem Jahr – ein Rekord. Quasi im Alleingang sorgte der Ten Kate-Pilot nebenbei für den Gewinn der Hersteller- und Teamwertung.

«Zweimal hintereinander alles gewonnen, was man gewinnen kann – besser geht es nicht», sagte der 32-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wobei ich ja nicht alle Rennen gewinnen konnte. Ich denke aber, wir haben eine mehr als gute Saison gefahren und das war ich nicht allein. Das fängt bei mir zu Hause mit der Familie und den Freunden an und geht über Ten Kate bis zu jedem Lieferanten und nicht zu vergessen die Köche in der Hospitality. Sie alle machen einen so guten Job, dass ich mich konzentrieren kann und Spaß am Fahren habe. Das konnte man im zweiten Rennen sehen, als ich frei und ‹all in› gehen konnte.»

Aegerter setzte den Schlusspunkt unter die Saison 2022, als er das zweite Supersport-Rennen auf Phillip Island mit 2 sec Vorsprung auf Federico Caricasulo (Althea Ducati) und Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) gewann.

«Die Ducatis und auch die Yamaha von Baldassarri waren schneller, deshalb wollte ich immer vor ihnen sein und habe überall attackiert, wo es ging. Nach sieben oder acht Runden hatte ich plötzlich einen kleinen Vorsprung von 0,3 sec und das war für mich der Zeitpunkt, um etwas mehr zu riskieren und eine größere Lücke herauszufahren.»

Aegerter gewann seinen zweiten Supersport-Titel am Ende mit 498 Punkten, der WM-Zweite Baldassarri hat 110 Punkte weniger. Im kommenden Jahr gibt er im Team GRT Yamaha sein Superbike-Debüt.