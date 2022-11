Marcel Schrötter mit Yamaha auf Startplatz 14 in ASBK 26.11.2022 - 12:38 Von Kay Hettich

© Karl Phillipson/ASBK Marcel Schrötter auf dem Yamaha-Superbike

Nach seinem Supersport-Debüt beim WM-Finale auf Phillip Island steht an diesem Wochenende das nächste Abenteuer für Marcel Schrötter in Australien an. Der Bayer pilotiert in ‹The Bend› ein Yamaha-Superbike.