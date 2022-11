Italienischer SSP-Champion dockt bei Brenner-Team an

Wer steuert die VFT-Yamaha in der Supersport-WM 2023?

Mit Nicholas Spinelli strebt ein junger und talentierter Italiener in die Supersport-Weltmeisterschaft. Im kommenden Jahr sehen wir ihn jedoch bei VFT Yamaha nicht auf dem besten Motorrad.

Für Marcel Brenner war klar, dass er keine weitere Saison wie die letzte erleben möchte. Der Schweizer fuhr im Team VFT Racing eine Yamaha R6, bei der er seit dem Saisonauftakt einen Leistungsmangel reklamierte und der trotz Zusagen nie abgestellt wurde. Deshalb verhandelt der 25-Jährige mit anderen Teams über die Supersport-WM 2023, zum Beispiel mit EAB Yamaha.

Scheinbar eine andere Motivation hat Nicholas Spinelli, der mit VFT Racing für nächstes Jahr in Verbindung gebracht wird. Spinelli will in einer Weltmeisterschaft Fuß fassen!

Im November unterschrieb er beim Pons-Team für die MotoE 2023 und ist damit im GP-Paddock präsent. Laut unseren Kollegen von Motosprint ist er sich VFT einig und wäre dadurch auch in der seriennahe Weltmeisterschaft aktiv.

Der 21-Jährige gilt in Italien als eines der größten Talente. Er gewann 2017 und 2019 die Moto3-Kategorie der italienischen Meisterschaft (CIV), 2016 und 2018 wurde er Zweiter. Mit dem Gewinn der nationalen Supersport-Next-Generation im Barni Ducati Team legte er eine weitere Talentprobe nach.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki Puccetti: Can Öncü (TR)

Motozoo Kawasaki: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina Kawasaki: Yuta Okaya (J)

MTM Kawasaki: Huertas?



Dynavolt Triumph: Niki Tuuli (FIN), Truelove?



GMT94 Yamaha: Valentin Debise (F)

Ten Kate Yamaha: Jorge Navarro (E), Smith? Van Straalen?

Arco University Yamaha: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros Yamaha: Manzi? Sebestyen?

MS Yamaha: Vostatek? Verdoia?

EAB Yamaha: Van Straalen? Brenner?

Yamaha Thailand: Zwei Thailänder

VFT Yamaha: Nicholas Spinelli, Brenner?

Kallio Yamaha: Jespersen?



MIE Honda: Daniel? Anuar? Mackenzie?



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)

Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)

Orelac Ducati: Raffaele De Rosa (I), ?

D34G Ducati: Fuligni? Vinales? Bayliss?

Barni Spark Ducati: Bayliss?

CM Ducati: Montella?



Fett = bestätigt