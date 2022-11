MotoZoo Kawasaki mit Power in die Supersport-WM 2023

Wenn Luke Power hält, was sein Name verspricht, dann steht MotoZoo Kawasaki eine fulminante Supersport-WM 2023 bevor. In der auf Phillip Island abgelaufenen Saison ging das Kawasaki-Team unter.

Mit dem 300er-Weltmeister von 2020, Jeffrey Buis, sowie Ben Currie erlebte MotoZoo eine desaströse Saison. Der Niederländer holte in seiner Rookie-Saison in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft nicht einen WM-Punkt, der Deutsch-Australier erreichte nur in Lauf 2 in Estoril als 15. die Punkteränge.

Für die Überseerennen in Argentinien, Indonesien und Australien verpflichtete Teamchef Fabio Uccelli den Engländer Tom Booth-Amos, der es auf 24 Punkte brachte und nur im letzten Saisonrennen die Top-15 verpasste – Platz 8 im ersten Rennen auf Phillip Island sein bestes Finish.

Im Rahmen des Saisonfinales nahm MotoZoo Racing seine erste Fahrerverpflichtung für die Supersport-WM 2023 vor. Der erst 17-jährige Luke Power ist Australier, fuhr in diesem Jahr aber in den USA die Supersport-Kategorie der MotoAmerica und erreichte mit zwei Podestplätzen Platz 6 der Gesamtwertung.

«Er ist ein sehr junger, aber sehr schneller Fahrer, der in jeder Kategorie, in der er angetreten ist, seinen Wert unter Beweis gestellt hat. In Amerika hatte er ein großartiges Debütjahr, in dem er gleich in seiner ersten Saison zwei Podiumsplätze erreichte. Zuvor hat er neben hervorragenden Leistungen in der Supersport 600 und 300 auch in den kleineren Kategorien großartige Ergebnisse eingefahren», erklärte Uccelli die Verpflichtung des unbekannten Australiers. «Ich kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen. Er ist ein sehr entschlossener Kerl und ich bin sicher, dass er keine Schwierigkeiten haben wird, sich an das neue Motorrad zu gewöhnen.»

MotoZoo erfährt direkte Unterstützung von Kawasaki Europe und kooperiert technisch mit Puccetti Racing.