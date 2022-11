Pons Team 2023 mit Casadei und Neuling Spinelli 14.11.2022 - 09:41 Von Mario Furli

© Gold & Goose Mattia Casadei gewann in diesem Jahr unter anderem sein Heimrennen in Misano

2023 wird in der MotoE erstmals um einen offiziellen WM-Titel gefahren. Mattia Casadei meldet seine Ansprüche an, an seiner Seite fährt im Pons Team Nicholas Spinelli.