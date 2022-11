Marcel Brenner sucht besseres Team für SSP-WM 2023

Am vergangenen Wochenende fand auf Phillip Island das Saisonfinale statt, aber in nur drei Monaten beginnt auf der australischen Piste die Supersport-WM 2023. Marcel Brenner sucht eine Alternative zu VFT Yamaha.

Beim fünften Rennwochenende der Supersport-WM 2021 in Most wechselte Marcel Brenner mit VFT Yamaha in die seriennahe Weltmeisterschaft, mit dem italienischen Team bestritt er auch die diesjährige Saison. Als sich sein Teamkollege Kyle Smith vorzeitig vom Team trennte, konnte Brenner auch die Überseerennen in Argentinien, Indonesien und Australien bestreiten.

Seltsam: Obwohl Brenner 2022 von Anfang an dabei war, fuhr er in 23 Rennen nur 32 WM-Punkte ein und beendete die Saison als WM-22. Im Vorjahr holte er in 14 Rennen 35 Punkte und war WM-18.! Beeinflusst wurde die abgelaufene Saison jedoch von zahlreichen Ausfällen und einer Handverletzung, die er sich bei einem Sturz im FP1 beim Meeting in Magny-Cours zugezogen hatte.

«Ich bin nicht ganz unzufrieden mit meiner ersten vollen Saison als WM-Fahrer», zog der Berner ein versöhnliches Fazit. «Abgesehen von den Überseerennen ist sie nicht schlecht gelaufen, auch wenn ich mein Ziel, mich in den Top-10 zu etablieren, verfehlt habe. Aber ich wusste von Anfang an, dass dies ein sehr ehrgeiziges Ziel war. Ich habe schnell gemerkt, dass es schwierig werden würde, weil das Niveau stark gestiegen ist. Alles ist viel enger zusammengerückt.»

Brenner weiter: «Das heißt aber nicht, dass ich schlechter war. Im Gegenteil, ich war auf vielen Strecken viel schneller als im letzten Jahr. Außerdem lag es auch ein wenig am Material. Eigentlich hätten wir ein Update bekommen sollen, aber wenn man die Daten mit dem letzten Jahr vergleicht, sieht man, dass die Motorleistung nicht dem entsprach, was uns eigentlich versprochen wurde. Die Höchstgeschwindigkeit war nicht der einzige Punkt, ist aber schwarz auf weiß deutlich zu sehen.»

Es ist kein Geheimnis, dass VFT Yamaha finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Jahr für Jahr steht die Teilnahme an der nächsten Saison auf wackligen Beinen. Es ist klar, dass das Material nicht das beste ist.

«Deshalb will ich nächstes Jahr ein Motorrad, mit dem ich konkurrenzfähiger bin und mehr Unterstützung bekomme, damit ich meine Leistung besser abrufen kann. Trotzdem ein großes Dankeschön an VFT Racing. Sie haben mir den Start in die Weltmeisterschaft ermöglicht und ich hatte letztes Jahr ein gutes Motorrad bei ihnen», meinte der 25-Jährige. «Aber jetzt muss der nächste Schritt kommen. Also schaue und höre ich mich um, um zu sehen, welche Optionen es gibt. Hoffentlich wird es in den nächsten Wochen mehr Klarheit darüber geben, wie es 2023 weitergeht.»

Brenner verhandelt mit EAB Yamaha über die Supersport-WM 2023, gute Karten hat er auch beim Bolliger-Team in der Endurance-WM.