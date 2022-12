Überraschung: Max Kofler (22) macht mit Ducati weiter

Die erste Saison in der Supersport-WM lief für Max Kofler bescheiden, vor den letzten drei Events erfolgte die Trennung vom Team CM Ducati. 2023 wird der Österreicher Teamkollege von Oli Bayliss.

Dass es zwischen Max Kofler und seinem italienischen Team CM Ducati gewaltig rumorte, wurde spätestens Ende September offensichtlich. Beim letzten Europa-Event in Portimao überschlugen sich die Ereignisse, die finalen Rennen in Argentinien, Indonesien und Australien fuhr Luca Bernardi statt Kofler.

Kofler, der nach zwei Jahren in der Moto3-WM seine erste Saison auf einem großen Motorrad bestritt, kratzte mit zwei 16. und zwei 17. Plätzen vor Portimao viermal an den Punkten, in Portugal gelang ihm mit Rang 14 endlich der Befreiungsschlag und er holte seine ersten beiden WM-Punkte. Der 22-Jährige konnte die Umstellung auf die Ducati nicht problemlos bewältigen, wurde aber auch regelmäßig von technischen Problemen eingebremst.

Schon damals betonte Kofler, dass er in der Supersport-WM bleiben und mit einem Ducati-Team weitermachen möchte. D34G-Teamchef Davide Giugliano bestätigte jetzt gegenüber SPEEDWEEK.com, dass Max nächstes Jahr für sein Team fahren und Teamkollege von Oli Bayliss wird.

Bayliss fuhr wie Kofler seine erste Saison in der Supersport-WM, hatte aus der Australischen Superbike-Meisterschaft aber einige Erfahrung mit dem großen Motorrad. Obwohl der 19-Jährige kaum eine der Strecken kannte, eroberte er 65 Punkte und wurde WM-16. Seine Bestleistung zeigte er als Sechster in Estoril, achte Plätze in Magny-Cours und auf Phillip Island zeugen ebenfalls von seinem Talent.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince 64 by Puccetti Kawasaki: John McPhee (GB)

Motozoo by Puccetti Kawasaki: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina Kawasaki: Yuta Okaya (J)

MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Dynavolt Triumph: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



GMT94 Yamaha: Valentin Debise (F)

Ten Kate Yamaha: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)

Arco University Yamaha: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros Yamaha: Andrea Mantovani (I), ?

EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL), Jespersen?

Thailand Yamaha: Zwei Thailänder

VFT Yamaha: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe (J)

Kallio Yamaha: Jespersen?



MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)

Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)

Orelac Ducati: Raffaele De Rosa (I)

D34G Ducati: Oli Bayliss (AUS), Max Kofler (A)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I)



Fett = bestätigt