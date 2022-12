Offiziell: Honda kehrt in die Supersport-WM zurück

Letztmals sahen wir Honda mit einem fixen Team 2020 in der Supersport-WM. Teamchefin Midori Moriwaki bringt den größten Hersteller für 2023 zurück und hat zwei starke Fahrer verpflichtet.

Mitte September berichtete SPEEDWEEK.com exklusiv von den Plänen Midori Moriwakis, Honda in die Supersport-WM zurückzubringen. Zum Einsatz kommen wird die im Herbst 2020 vorgestellte, speziell für den Rennsport entwickelte und nur in Japan erhältliche Honda CBR600RR Race Base. Um eine echte Neuheit handelt es sich bei dieser Maschine nicht, sondern um eine neu eingekleidete, in technischen Details modifizierte CBR600RR, wie sie seit 2011 gebaut wird.

Das Design ist an die 1000er-Fireblade angelehnt, ergänzt durch seitliche Winglets. Die umfangreichen Motormodifikationen verbessern gezielt das Potenzial für den Racing-Einsatz. Die wichtigste Neuerung ist die Einführung von Ride-by-wire, um die in der Supersport-WM seit 2019 vorgeschriebene Einheitselektronik von MecTronik feiner justieren zu können.

Am 14. Dezember wurde das neue MIE-Projekt, die drei Buchstaben stehen für Midori International Engineering, offiziell vorgestellt. Um das Superbike-Team mit Eric Granado und Hafizh Syahrin kümmert sich die MIE-Truppe auch 2023 selbst, für die Supersport-WM spannt Moriwaki mit dem spanischen MS-Team zusammen.



Der zumindest vorläufige Name: MIE MS Racing Honda Team.

Inwiefern die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des japanischen Herstellers, in das Projekt eingebunden ist, wurde nicht verlautbart. Moriwaki strebt eine enge Zusammenarbeit an, die Mannschaft wird 2023 aber Stand heute nicht unter dem Namen Team HRC antreten. Das hat nicht viel zu bedeuten: Als die Japaner 2019 werksseitig in die Superbike-WM zurückkehrten, taten sie das auch unter dem Deckmantel des Teams Moriwaki Althea Honda. Unklar ist auch, wie prominent Sponsor Petronas auftreten wird.

Bis zum Saisonstart 2023 Ende Februar in Australien kann sich noch einiges tun: Teamchefin Moriwaki hat für die noch nicht datierte, physische Teampräsentation zusätzliche Informationen versprochen.

Als Fahrer wurden wie bei SPEEDWEEK.com angekündigt der Brite Tarran Mackenzie (27) und der Malaysier Adam Norrodin (24) bestätigt. Der zweifache Britische Champion Mackenzie (2016 Supersport, 2021 Superbike) hat sich nach sechs Jahren mit dem Team McAMS von Yamaha getrennt und wird die Führungsrolle übernehmen. Norrodin verfügt über Erfahrung aus der Moto3- und Moto2-WM und pflegt eine enge Verbindung zu Petronas.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince 64 by Puccetti Kawasaki: John McPhee (GB)

Motozoo Kawasaki: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina Kawasaki: Yuta Okaya (J)

MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Dynavolt Triumph: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



GMT94 Yamaha: Valentin Debise (F)

Ten Kate Yamaha: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)

Arco University Yamaha: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros Yamaha: Andrea Mantovani (I), ?

EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)

Thailand Yamaha: Zwei Thailänder

VFT Yamaha: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe (J)



MIE MS Honda: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)

Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)

Orelac Ducati: Raffaele De Rosa (I)

D34G Ducati: Oli Bayliss (AUS), Max Kofler (A)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I)



Fett = bestätigt