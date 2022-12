Offiziell: Sohn von Norick Abe in Supersport-WM 2023

Das diesjährige Team von Marcel Brenner setzt in der Supersport-WM 2023 auf ein neues Fahrer-Duo. Wie bereits berichtet, werden Nicholas Spinelli und Maiki Abe die Yamaha R6 von VFT Racing pilotieren.

Als Norick Abe am 7. Oktober 2007 bei einem Verkehrsunfall verstarb, war sein Sohn Maiki erst drei Jahre alt. Angeleitet von seinem Großvater Mitsuo schlug der heute 18-Jährige denselben Weg ein und wurde Rennfahrer. Der Teenager fuhr in die japanische Supersport-Serie und gibt 2023 sein Debüt in der Weltmeisterschaft.

Das frühere Team von Marcel Brenner, VFT Racing, bestätigte den Japaner, der im kommenden Jahr vor einer großen Herausforderung steht. Abe kennt keine Strecke und hat sich auch in der nationalen Meisterschaft nicht als überragendes Talent hervorgetan. Sein Hauptziel wird im ersten Jahr das Sammeln von Erfahrungen und das Herantasten an das WM-Niveau sein.

Mehr ist dagegen von Abes Teamkollegen Nicholas Spinelli zu erwarten. Der 21-Jährige gilt in Italien als eines der größten Talente. Er gewann 2017 und 2019 die Moto3-Kategorie der italienischen Meisterschaft (CIV), 2016 und 2018 wurde er Zweiter. Mit dem Gewinn der nationalen Supersport-Next-Generation im Barni Ducati Team legte er eine weitere Talentprobe nach. Sein Debüt im Rahmen der Weltmeisterschaft gab Spinelli in Misano, als er im ersten Rennen als 15. auf Anhieb in die Punkteränge fuhr.

Bereits im November unterschrieb Spinelli beim Pons-Team für die MotoE 2023 und ist damit im GP-Paddock präsent.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta:

Reparto Corse: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki:

Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince 64 by Puccetti: John McPhee (GB)

Motozoo: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina: Yuta Okaya (J)

MTM: Adrian Huertas (E)*



Triumph:

Dynavolt: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



Yamaha:

GMT94: Valentin Debise (F)

Ten Kate: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)*

Arco University: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros: Andrea Mantovani (I)

EAB: Glenn van Straalen (NL)

Thailand: Zwei Thailänder*

VFT: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe (J)



Honda:

MIE MS: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Ducati:

Aruba.it: Nicolo Bulega (I)

Althea: Federico Caricasulo (I)

Orelac: Raffaele De Rosa (I)

D34G: Oli Bayliss (AUS), Max Kofler (A)

Barni Spark: Yari Montella (I)



* noch nicht bestätigt