Triumph verpflichtet Niki Tuuli für die SSP-WM 2023

Das Team Dynavolt Triumph ist für die Supersport-WM 2023 komplett. Der schnelle Finne Niki Tuuli tritt die Nachfolge von Stefano Manzi als Aushängeschild der britischen Marke an.

Dynavolt Triumph-Teamchef Simon Buckmaster hatte sich bereits nach dem Saisonfinale in Indonesien von seinen diesjährigen Fahrern Stefano Manzi und Hannes Soomer verabschiedet und vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Harry Truelove bekannt gegeben, der 2023 seine erste volle Saison in der Supersport-WM bestreiten wird. Was fehlte war ein etablierter zweiter Fahrer, der mit der Street Triple 765 RS regelmäßig in die Top-5 fahren kann.

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com kommt die Einigung von Triumph mit Niki Tuuli nicht überraschend. Der Finne sorgte im ersten Rennen in Indonesien für den ersten Sieg von MV Agusta seit Roberto Rolfo auf Phillip Island 2017 und holte in seiner Karriere neun Podestplätze.

Und man kennt sich: Bereits 2018 fuhr der 27-Jährige für das damals als PTR Honda britische Team. Tuuli löste seinen Vertrag aber vorzeitig auf, weil er ein Angebot aus der Moto2 auf dem Tisch liegen hatte.

«Es ist gut, Niki zurück ins Team zu holen», freute sich Buckmaster. «Dann kam er zurück in die Supersport-WM und brachte etwas Zeit, um sein früheres Niveau zu erreichen. Er verpasste dieses Jahr einige Runden wegen einer Verletzung, bei der er einige Zehen verlor, aber er kam zurück und war in guter Form. Es ist gut, ihn wieder im Team zu haben. Ich denke, er wird einen wirklich guten Job machen, und wir kennen uns alle, also sollten wir schnell zusammenfinden.»

Der ehemalige Rennfahrer glaubt, dass Tuuli die Umstellung auf die Triumph leicht fallen wird.

«Wenn man von einer Dreizylinder-Maschine auf eine andere wechselt, sollte die Umstellung auf die Dynavolt Triumph 765 RS Street Triple recht schnell gehen, was gut ist, weil wir nicht allzu viel Zeit zum Testen haben», glaubt und hofft Buckmaster. «Ich denke, er wird ausgezeichnet mit Harry zusammenarbeiten und sie werden ein wirklich gutes Team sein. Wir heißen Niki im Team und in der Triumph-Familie willkommen und freuen uns auf den Titelkampf in der Supersport-WM.»

Tuulis Vorgänger Stefano Manzi beendete die Saison 2022 als WM-Sechster mit einem Sieg und fünf Top-3-Resultaten. Er wird nicht behaupten können, dass die Triumph nicht konkurrenzfähig ist.

«Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in der Weltmeisterschaft weitermachen kann. Ich denke, ich habe noch viel mehr zu geben, als ich bis jetzt gegeben habe», ist der Finne überzeugt. «Triumph hat in diesem Jahr wirklich gutes Potenzial gezeigt, sogar im ersten Jahr wirklich gute Ergebnisse erzielt. Das sagt viel darüber aus, was das Team tun kann und wozu das Motorrad fähig ist. Ich bin froh, dass ich bei der Dreizylinder-Maschine bleibe, denn ich denke, sie passt ausgezeichnet zu meinem Fahrstil. Die Erwartungen sind also, dass ich einen wirklich guten Job machen werde, und ich denke, dass es realistisch ist, das zu sagen.»