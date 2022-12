Überraschung: YART steigt in Supersport-WM 2023 ein

Alvaro Diaz mit YART in Supersport-WM

Dass 300er-Weltmeister Álvaro Diaz 2023 in die Supersport-WM aufsteigt, war bekannt. Nicht offiziell war, dass das Yamaha Austria Racing Team von Mandy Kainz ins neue Projekt involviert ist.

Nach dem Gewinn der Supersport-WM 300 kündigte Álvaro Diaz an, mit seinem Yamaha-Team Arco Motor University in die mittlere Kategorie der Superbike-WM 2023 aufzusteigen. Das von einer Gruppe von Studierenden gegründete Team bestätigte bisher aber lediglich Gabriele Mastroluca für die Nachwuchsserie.

Nun ist aber auch die Expansion in die Supersport-WM 2023 offiziell und Teamchef Antonio Molina wartete mit einer Überraschung auf. Für das neue Projekt mit der Yamaha R6 verbündete sich die spanische Mannschaft mit dem Yamaha Austria Racing Team, was sich auch im Teamnamen widerspiegelt: Arco YART Yamaha.

«Wir sind stolz darauf, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit YART bestätigen zu können und Álvaro, mit dem wir in den vergangenen Jahren unsere Ziele erreichen konnten, diese Chance zu geben. Wir kennen sein Talent und seinen Wert», sagte Molina. «Álvaro, YART und Arco bilden ein Team, das die Leidenschaft und den Ehrgeiz teilt und uns hart arbeiten lässt, um gute Ergebnisse zu erzielen. Unser besonderer Dank gilt Valvulas Arco für diese Chance und allen, die an diesem Projekt beteiligt waren, um es möglich zu machen.»

Das Yamaha-Team hat seinen Sitz in Valencia am Firmenstandort von Valvulas Arco.