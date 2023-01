Ducati-Debüt von Yari Montella (23) in Cartagena

Das Ducati-Team Barni Racing vertraut in der Supersport-WM 2023 auf Yari Montella. Für drei Tage konnte der Italiener sein neues Spielzeug kennenlernen.

Yari Montella wechselte von der Moto2 in die Supersport-WM 2022 zum Kawasaki-Team Puccetti Racing. Obwohl Montella für den einzigen Kawasaki-Sieg sorgte, musste sich der 23-Jährige ein neues Team suchen. Denn Puccetti setzt 2023 nur eine ZX-6R ein, die vom Türken Can Öncü pilotiert wird.

Montella kam bei Barni Racing unter und übernimmt dort die 955 V2 von Oliver Bayliss, der ins Ducati-Team von Davide Giugliano wechselt. Der Sohn des dreifachen Superbike-Champions Troy kannte kaum eine der Strecken, eroberte als Rookie immerhin 65 Punkte und wurde WM-16.

Für Montella ist die Umstellung auf die Ducati gewaltig. In der Supersport-WM fuhr er zuvor ein Vierzylinder-Motorrad, davor in der Moto2 mit einem Dreizylinder-Motor von Triumph. Nun nahm er auf der Rennstrecke in Cartagena erstmals Tuchfühlung mit dem V2-Bike auf. Über drei Tage fuhr der WM-Siebte von 2022 die Ducati, bei der es sich offenbar um sein Einsatzgerät handelte.