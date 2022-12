Bayliss muss gehen: Barni Ducati mit Kawasaki-Sieger

Das renommierte Ducati-Team Barni Spark Racing steht unter Erfolgsdruck: Nach dieser schwachen Saison wurden für die Superbike- und Supersport-WM 2023 zwei neue Fahrer verpflichtet.

Luca Bernardi wurde vom Superbike-WM-Team Barni Spark Ducati bereits drei Events vor Saisonende in die Wüste geschickt, statt dem 21-jährigen Italiener bestritt der routinierte Xavi Fores die Rennen in Argentinien, Indonesien und Australien.

Barni Racing war einst das beste Superbike-Privatteam, doch seit 2018 ging es kontinuierlich bergab. Damals wurde Fores WM-Siebter und erkämpfte fünf Podestplätze. 2019 startete Michael Rinaldi für die Truppe von Marco Barnabo, im Jahr darauf traten aufeinanderfolgend Leon Camier, Marco Melandri und Matteo Ferrari an. 2021 fuhr Tito Rabat hinterher, dieses Jahr Bernardi.

Mit dem zweifachen MotoGP-Sieger und diesjährigen Zweiten der US-Meisterschaft MotoAmerica, Danilo Petrucci, soll die Rückkehr an die Spitze gelingen.

Barni steht unter gewaltigem Druck, auch vom slowenischen Partner Spark Racing: Drei erfolglose Jahre sind im Rennsport eine lange Zeit.

In der Supersport-WM trat Barni dieses Jahr mit dem 19-jährigen Oli Bayliss an. Obwohl der Sohn des dreifachen Superbike-Champions Troy kaum eine der Strecken kannte, eroberte er als Rookie immerhin 65 Punkte und wurde WM-16. Seine Bestleistung zeigte er als Sechster in Estoril, achte Plätze in Magny-Cours und auf Phillip Island zeugen ebenfalls von seinem Talent.

Doch für ein Team wir Barni ist das nicht genug, wenn Ducati-Piloten wie Nicolo Bulega, Federico Caricasulo und Raffaele De Rosa um Podestplätze kämpfen.

Für nächste Saison wurde deshalb der 22-jährige Italiener Yari Montella verpflichtet, der im ersten Rennen in Australien für den einzigen Kawasaki-Sieg in diesem Jahr gesorgt hat und WM-Siebter wurde.

Bayliss hat gute Chancen, im D34G-Team des ehemaligen Ducati-Werksfahrers Davide Giugliano unterzukommen und damit in der Supersport-WM zu bleiben. «Ich warte auf die Bestätigung durch die Dorna», bestätigte Giugliano gegenüber SPEEDWEEK.com.

Teams & Fahrer Supersport-WM 2023:



MV Agusta: Marcel Schrötter (D), Bahattin Sofuoglu (TR)



Kawasaki Puccetti: Can Öncü (TR)

Vince 64 by Puccetti Kawasaki: John McPhee (GB)

Motozoo by Puccetti Kawasaki: Luke Power (AUS), Tom Booth-Amos (GB)

Prodina Kawasaki: Yuta Okaya (J)

MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E)



Dynavolt Triumph: Niki Tuuli (FIN), Harry Truelove (GB)



GMT94 Yamaha: Valentin Debise (F)

Ten Kate Yamaha: Jorge Navarro (E), Stefano Manzi (I)

Arco University Yamaha: Alvaro Diaz (E)

Evan Bros Yamaha: Andrea Mantovani (I), ?

EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL), Jespersen?

Thailand Yamaha: Zwei Thailänder

VFT Yamaha: Nicholas Spinelli (I), Maiki Abe (J)

Kallio Yamaha: Jespersen?



MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



Aruba.it Ducati: Nicolo Bulega (I)

Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)

Orelac Ducati: Raffaele De Rosa (I)

D34G Ducati: Bayliss? Fuligni? Vinales?

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I)



Fett = bestätigt