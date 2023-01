Ducati beeindruckte beim Supersport-Test in Jerez

Nicolo Bulega will mindestens Supersport-Siege erreichen

Ducati war der einzige Hersteller, der in der Supersport-WM 2022 kein Rennen gewinnen konnte. Beim Jerez-Test präsentierte sich Aruba.it-Pilot Nicolo Bulega aber wie ein Sieger und kommender Weltmeister.

Im vergangenen Jahr sahen wir das Debüt der Supersport-Next-Generation. Neben den traditionellen 600er-Motorrädern waren auch großvolumige Motorräder startberechtigt, die mittels einer komplexen Balance-Regel auf das Niveau der Yamaha R6 gebracht wurde, die als Referenz diente.

Das System funktioniert und sorgte für spektakuläre Rennen. Zwar gewann mit Dominique Aegerter erneut ein Yamaha-Pilot die Weltmeisterschaft, doch die Piloten von Ducati, MV Agusta und Triumph mischen spätestens ab Saisonmitte regelmäßig vorn mit. Aller Hersteller erreichten die Top-3, Rennen gewannen Niki Tuuli für MV Agusta (Mandalika) und Stefano Manzi (Portimão).

Ausgerechnet Ducati als bester Hersteller der Next-Generation in der Gesamtwertung, konnte keinen Sieg einfahren. Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega will das in der Supersport-WM 2023 ändern.

Beim Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag letzter Woche war der Italiener an beiden Tagen Schnellster der sieben anwesenden Supersport-Piloten.

«Nach zwei Monaten abseits der Rennstrecken war es nicht einfach, ein gutes Gefühl zu finden, aber die Eindrücke waren positiv», sagte der 23-Jährige. «Es war ein guter erster Test, ich habe mich aus dem Stand ausgezeichnet auf dem Bike gefühlt. Wir haben etwas Neues ausprobiert, wodurch wir unsere Performance ein wenig steigern konnten. Insgesamt muss ich sagen, dass ich mich mit der Ducati und dem Team sehr wohlfühle, auch wenn ich denke, dass wir uns weiter verbessern können.»

Durch den Aufstieg von Aegerter und des WM-Zweiten, Lorenzo Baldassarri, in die Superbike-Kategorie wird erwartet, dass die Spitze enger zusammenrückt. Bulega geht davon aus, dass die neue Saison spannend und umkämpft sein wird.

«Die kommende Saison wird wieder eine Herausforderung», ist der Italiener überzeugt. «Im Winter habe ich intensiv trainiert und mein Team hat in der Werkstatt gearbeitet. Unser Ziel ist, immer vorn mitzumischen und in diesem Jahr Rennen zu gewinnen. Dafür geben wir alles.»