Marcel Schrötter überzeugt: «Zeitpunkt ist richtig»

Beim Finale der Supersport-WM 2022 auf Phillip Island gab Marcel Schrötter sein Debüt im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft. Mit MV Agusta unternimmt der langjährige Moto2-Pilot einen Neustart.

Fünfmal hat Marcel Schrötter die Moto2-WM zwischen 2012 und 2022 in den Top-10 beendet. Im Titelkampf konnte er nie mitmischen, doch immerhin einen zweiten Rang und vier dritte Plätze erringen. Mit dem Wechsel in die Supersport-WM schlägt der Bayer ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Nun dauert es nicht mehr lange, bis der Deutsche in seine erste volle Supersport-Saison startet. Es ist für Schrötter von Vorteil, dass der Auftakt auf dem Phillip Island Circuit stattfindet.

«Der Wechsel in die Supersport-WM kommt zum richtigen Zeitpunkt», ist Marcel überzeugt. «Einfach mal etwas anderes sehen, ein neues Motorrad und Reifen fahren, auf anderen Strecken unterwegs sein und neue Leute und eine andere Meisterschaft erleben. Das gibt frische Motivation und ich freue mich mega auf die Saison. Es ist aber nicht so, dass ich vorher keine Motivation mehr hatte, aber ich freue mich auf das Neue.»

Sein viel beachtetes Debüt in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft mit MV Agusta gab Schrötter als Gaststarter bereits beim Saisonfinale 2022 auf Phillip Island. Nach Sturz im ersten Lauf brauste der 30-Jährige im zweiten Rennen von Startplatz 6 als Siebter ins Ziel.