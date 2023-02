SSP-Debüt von Jorge Navarro (Yamaha) unter Schmerzen

Zum ersten Mal seit seinem schweren Unfall Mitte Oktober im Rennen der Moto2 in Australien fährt Jorge Navarro beim Portimão-Test wieder ein Motorrad. Die Umstellung auf die Supersport-Yamaha ist gewaltig.

Am dritten Oktober 2022 gab Ten Kate Yamaha Jorge Navarro als Nachfolger von Dominique Aegerter bekannt, der als zweifacher Supersport-Weltmeister mit GRT Yamaha in die Superbike-WM wechselte. Keine zwei Wochen später war der Spanier auf Phillip Island in der Moto2-WM im Einsatz, stürzte in der vierten Rennrunde und brach sich den linken Oberschenkel. Die Saison war für den 26-Jährigen vorzeitig beendet.

© GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Jorge Navarro © GeeBee Images Stefano Manzi © GeeBee Images Can Öncü © GeeBee Images Oli Bayliss © GeeBee Images Valentin Debise © GeeBee Images Federico Caricasulo © GeeBee Images Yari Montella © GeeBee Images Jorge Navarro © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Rafaelle De Rosa © GeeBee Images Max Kofler © GeeBee Images Valentin Debise Zurück Weiter

Beim Portimão-Test in dieser Woche schwingt sich Navarro erstmals wieder auf ein Rennmotorrad und zum ersten Mal auf die Yamaha, die er in der Supersport-WM 2023 fahren wird.

Es ist nicht verwunderlich, dass der Ten-Kate-Pilot nicht zu den schnellsten Teilnehmern gehörte. In 1:46,096 min büßte er 2,8 sec auf den schnellsten Supersport-Piloten Nicolo Bulega (Ducati) ein.

«Portimão ist nach einer langen Verletzungspause nicht die beste Strecke für ein Comeback», stöhnte Navarro im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe immer noch Schmerzen im Bein, aber es war auch wichtig, einige Runden zu fahren. Ich muss das Team, die Yamaha und auch die Reifen kennenlernen. Insgesamt war der Tag positiv. Ich habe einige Eindrücke gewinnen können und kann mir Gedanken über das Motorrad und meinen Fahrstil machen. Das ist unser Startpunkt.»

Der Unterschied der R6 zur Moto2, wo mit dem Dreizylindermotor der Triumph Street Triple gefahren wird, ist enorm.

«Der Motor hat nicht so viel Drehmoment wie die anderen Bikes. Man muss lernen, das Bike auf die richtige Art und Weise zu fahren», erklärte Navarro. «Am Mittwoch werden wir anfangen, uns mit der Abstimmung zu beschäftigen. Auch auf der Bremse müssen wir arbeiten und wie wir das Bike schneller aufrichten, um den Hinterreifen nicht zu sehr zu strapazieren. Vom Limit der Reifen bin ich noch weit entfernt, aber ich fühle mich gut.»