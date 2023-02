Oli Bayliss (Ducati): «Das will ich bestätigen»

Beim zweitätigen Test in Portimão traf Oli Bayliss zum ersten Mal auf sein neues Team D34G Ducati. Für seine zweite Supersport-WM-Saison hat der Australier hohe Ziele, jedoch sieht er noch viel Arbeit vor sich.

Oli Bayliss, Sohn des dreifachen Superbike-Weltmeisters Troy Bayliss, landete bei seinem Supersport-WM-Debüt 2022 auf dem 16. Gesamtrang. Für die Saison 2023 wechselt der Australier vom Barni Ducati Team ins Team D34G Ducati von Davide Giugliano an die Seite des Österreichers Max Kofler.

Beim zweitätigen Test in Portimão durfte der 19-Jährige erstmals sein neues Team kennenlernen und spulte insgesamt 150 Runden auf dem Autódromo Internacional do Algarve ab. «Mein erster Testtag endete besser als mein letzter Test auf dieser Strecke. Ich habe meine Bestzeit bestätigen können», frohlockte der Australier, der hinzufügte: «Natürlich ist der erste Test mit einem neuen Team nie ganz einfach. Doch wir wissen jetzt, woran wir noch arbeiten müssen.»

Bayliss beendete den Test unter elf angereisten Supersport-Piloten als Neunter. Auf die Bestzeit von Markenkollege Nicolo Bugela fehlten ihm 2,3 sec. «Meine Pace auf gebrauchten Reifen war gut, nur auf neuen Reifen hatte ich meine Probleme, dort konnte ich meine Zeit nicht mehr verbessern. Meine schnellste Runde bin ich auf Reifen gefahren, die 22 Runden alt waren. Das war seltsam», wunderte sich der Ducati-Pilot.

Für sein zweites Jahr in der Supersport-WM hat sich Bayliss hohe Ziele gesetzt. «Mein bestes Ergebnis 2022 war ein sechster Platz in Estoril. Das will ich bestätigen und in dieser Saison bei jedem Rennen in den Top-6 landen. Aber ich mache mir dabei nicht allzu viel Druck.»

Für Bayliss wird der Saisonauftakt in Philip Island gleichzeitig sein Heimrennen sein, worauf sich der Australier besonders freut. «Wenn ich irgendwo schnell bin, dann dort. Denn ich habe auf der Strecke schon unzählige Runden gedreht. Dennoch bin ich froh über den zweitätigen Test, den wir zuvor dort haben.»