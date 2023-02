Frech: Can Öncü gibt Sofuoglu die Schuld für Versagen

Bahattin Sofuoglu konnte dem Motorrad von Can Öncü nicht ausweichen

Beim Supersport-Auftakt auf Phillip Island war Can Öncü einer der stärksten Fahrer, aber ihm unterlief ein Anfängerfehler. Dass er das erste Rennen verpasste, war nicht seine Schuld, behauptet der Kawasaki-Pilot.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2023 auf dem Phillip Island Circuit war chaotisch. Der Start verzögerte sich mehrfach, wurde dann nach einem Sturz von Adrien Huertas (Kawasaki) und Yari Montella (Ducati) abgebrochen und am Ende über zehn Runden neu gestartet. Nicht dabei war Can Öncü, der auf der Aufwärmrunde stürzte und in dessen Kawasaki anschließend Landsmann Bahattin Sofuoglu krachte – der MV Agusta-Pilot sah das Motorrad zu spät und konnte nicht mehr ausweichen.

Für Öncü war der Ausfall bitter, denn als Dritter der Startaufstellung hatte er gute Chancen auf ein starkes Ergebnis. «Ich war zuversichtlich für das Rennen», ärgerte sich der 19-Jährige. «Nach dem ersten Start machte ich viel Boden gut und ging in Führung, doch dann machte die rote Flagge alles zunichte. In der Besichtigungsrunde vor dem Neustart stürzte ich in einem nassen Bereich der Strecke. Ich hätte weiterfahren können, wenn nicht ein Fahrer mein Motorrad getroffen und irreparabel beschädigt hätte. Das war Pech.»

Worte der Entschuldigung wären angebrachter gewesen, denn Sofuoglu verpasste das erste Rennen wegen des Kawasaki-Piloten!

Der zweite Lauf am Sonntag war im Trockenen und der Türke brachte einen dritten Platz ins Ziel. Auch dieses Rennen musste abgebrochen werden, dieses Mal, weil Gänse über die Strecke spazierten.

«Das Rennen war gut. Wir haben einen guten Job gemacht und uns stark verbessert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs an der Spitze zu fahren, besonders nach dem Pech vom Vortag», sagte Öncü. «Ich bin glücklich, wieder auf dem Podium zu stehen, und ich möchte so weitermachen: Vollgas geben und pushen. Ich werde das Rennen in Mandalika genießen. Wir werden noch besser vorbereitet sein und ich werde dort versuchen, beide Rennen zu gewinnen.»