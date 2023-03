Stefano Manzi (Yamaha) fuhr perfekt, aber nur Zweiter

Im zweiten Rennen der Supersport-WM 2023 in Indonesien lief alles perfekt für Stefano Manzi – bis auf die letzte Runde, in der der Ten Kate Yamaha-Pilot von Federico Caricasulo (Ducati) überrumpelt wurde.

Mit einem Blitzstart aus der vierten Reihe katapultierte sich Stefano Manzi im zweiten Supersport-Lauf auf dem Mandalika Circuit direkt in die Führungsgruppe. Nach einer Runde war er Sechster und holte weiter auf, bis er in der 13. Runde an Can Öncü (Kawasaki) vorbei in Führung ging. Ein Sieg für den Italiener und Ten Kate Yamaha lag in der Luft – es wäre auch der erste Yamaha-Sieg in der Supersport-WM 2023 gewesen.

Doch in der letzten Runde huschte Federico Caricasulo mit seiner Althea Ducati aus dem Windschatten an Manzi vorbei und schnappte dem Aegerter-Nachfolger den schon sicher geglaubten Erfolg vor der Nase weg. «Von einem Zweikampf kann eigentlich nicht die Rede sein. Er überholte mich auf der Geraden, und dann war das Rennen auch schon vorbei», kratzte sich Manzi nach dem Zieleinlauf am Kopf. «Ich habe mich gewundert, wo er diesen Speed hernahm. Es war seltsam, ihn so überholen und mit einem solchen Vorteil beim Speed zu sehen. Doch es ist, was es ist».

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Schrötter, Bulega, Van Straalen © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Caricasulo, Öncü, Tuuli © Gold & Goose Sieger Can Öncü © Gold & Goose Federico Caricasulo gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Caricasulo, Bulega © Gold & Goose Sieger Federico Caricasulo Zurück Weiter

Abgesehen von diesem Fauxpas sei alles perfekt gelaufen, fügte der VR46-Pilot hinzu. «Ich hatte einen guten Start, kam schnell nach vorn und fuhr die schnellste Rennrunde. Doch am Ende reichte es nicht für den Sieg».

Dringendste Aufgabe für die nächsten Rennen sei es, mehr Speed zu finden. «Bulega war Dritter im Rennen, ich habe also ein paar Punkte auf ihn gut gemacht. Mein Team ist erfolgsverwöhnt, und ich sehe es als meine Aufgabe an, mit diesem Bike regelmäßig Podestplätze zu sammeln», merkte Manzi an. «Aber natürlich ist es viel zu früh, über die Weltmeisterschaft zu spekulieren. Jetzt müssen wir uns erst einmal darauf konzentrieren, schneller zu werden. Wenn uns das gelingt, werden die WM-Chancen vielleicht realistisch.»

Für das nächste Rennen in Assen habe er sich hohe Ziele gesteckt, fügte der Italiener hinzu. «Ich mag diese Strecke und kann es nicht erwarten, dort mit meinem neuen Bike zu fahren. Assen ist außerdem die Heimstrecke meines Teams, die Rennen dort zählen für Ten Kate zu den wichtigsten im Kalender. Dominique Aegerter war dort letztes Jahr sehr schnell. Ich hoffe, dass ich daran anknüpfen kann!»