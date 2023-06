Ducati-Fahrer Bayliss und Kofler: Gaststart in IDM

Am letzten Juni-Wochenende gastiert die Deutsche Meisterschaft im tschechischen Most (Brüx): Das Ducati-Team D34G wird sie als Vorbereitung für die Supersport-WM Ende Juli nutzen.

Das Team D34G, die Buchstaben stehen für Davide Giugliano und dessen frühere Startnummer in der Superbike-WM, wird am Wochenende 23.–25. Juni in Most dabei sein, wenn die IDM ihren dritten Event in Nordböhmen austrägt.



«Das ist eine gute Möglichkeit für uns, in Most zu testen und uns für die dortige Supersport-WM vorzubereiten», teilte Teamchef Giugliano SPEEDWEEK.com mit. «Ich habe nie selbst an einem IDM-Event teilgenommen, aber ich weiß, dass sie gut organisiert sind.»

Giugliano bestreitet die Weltmeisterschaft in diesem Jahr mit dem Australier Oli Bayliss, dem Sohn des dreifachen Superbike-Champions Troy, sowie dem Österreicher Maximilian Kofler. Kofler fährt nur die Europa-Rennen und kam in den ersten drei Events über Rang 18 nicht hinaus. Bayliss sammelte 26 Punkte und ist WM-15.



Interessant für Max Kofler: Bruder Andreas fährt in der IDM und ist nach den ersten vier Läufen Zweiter hinter dem Niederländer Twan Smits.