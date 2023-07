Kawasakis neue SSP-Hoffnung: Adrian Huertas wie Öncü

Nach dem vorläufigen verletzungsbedingten Aus von Can Öncü steht Kawasaki in der Supersport-WM 2023 ohne Aushängeschild da. Beim Meeting in Donington drängte sich Adrian Huertas als sein Nachfolger auf.

Wann Can Öncü in den Sattel seiner Kawasaki ZX-6R zurückkehren wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Durch den von Yari Montella (Ducati) in Assen, Lauf 2 ausgelösten Sturz wurden Nerven im linken Arm des 19-Jährigen geschädigt. Es kann noch Tage, Wochen oder Monate dauern, bis der Türke vollständig Gefühl, Kraft und Kontrolle über den Arm zurückerlangt haben wird. Sein Team Puccetti Racing heuerte indes Lucas Mahias als Ersatz an. Als bester Kawasaki-Pilot machte jedoch zuletzt in Donington Park Adrian Huertas von Moto Tuning Mol auf sich aufmerksam.

Huertas ist einer der wenigen 300er-Piloten, die sich in der mittleren Kategorie in Szene setzen konnten. Zu nennen wäre ansonsten in erster Linie Manuel Gonzalez, der mit Yamaha Siege in der Supersport-WM einfahren konnte und sich mittlerweile in der Moto2 etabliert hat. Auch Bahattin Sofuoglu hat nach anfänglichen Schwierigkeiten den Dreh raus und mit MV Agusta das zweite Rennen in Barcelona gewonnen.

Ein Sieg fehlt Huertas noch, aber in Donington glänzte der Spanier als Vierter im zweiten Rennen. Angesichts der Ducati-Übermacht (das Podium war komplett in Ducati-Hand), ist das ein herausragendes Ergebnis. Im ersten Lauf holte er Platz 6, trotz eines technischen Problems.

Für den 300er-Weltmeister von 2021 war es sein bisher bestes Ergebnis in der Supersport-Kategorie. «Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir es nicht aufs Podium geschafft haben», ärgerte sich Huertas. «Ich wurde Vierter und habe alles versucht, um auf das Podium zu kommen, aber es war es nicht möglich. Aber auf der anderen Seite bin ich stolz auf meine Leistung und auf die ganze Arbeit, die das Team an diesem Wochenende für mich geleistet hat.»

Huertas bewies bereits in der Nachwuchsserie seine Cleverness und seinen Renninstinkt. Sein Team MTM Kawasaki hatte einen guten Riecher, als es den Spanier und nicht den Niederländer Jeffrey Buis in die Supersport-Klasse beförderte. «Wir machen gute Fortschritte, wir waren fast das ganze Wochenende die erste Kawasaki und wir arbeiten weiter daran, das zu erreichen, was wir wollen», deutet Huertas auf das Podium. «Ich muss mich beim ganzen Team bedanken, bei Kawasaki, meiner Crew, meiner Familie, meinen Sponsoren und all den Leuten, die mich unterstützt haben. Wir sind stark und arbeiten weiter und ich habe das Gefühl, dass wir in absehbarer Zeit bekommen werden, was wir verdienen.»

In der Gesamtwertung der Supersport-WM 2023 belegt Huertas mit 58 Punkten Rang 12. Bester Kawasaki-Pilot ist nach wie vor Can Öncü (63 P./10.).