Marcel Schrötter: In Imola läuft es nicht reibungslos

Für Supersport-WM-Rookie Marcel Schrötter (MV Agusta) kommen nacheinander vier Rennstrecken, die er nicht kennt. Der Trainings-Freitag in Imola verlief mit Platz 11 zäher als erhofft.

Nach einem Wochenende mit kühlen Bedingungen in Donington, hat eine Hitzewelle die Emilia-Romagna fest im Griff. Temperaturen bis zu 35 Grad und die hohe Luftfeuchtigkeit machte allen zu schaffen, als am Freitag der Event auf der legendären italienischen Rennstrecke von Imola begann.

Wie schon vor zwei Wochen in England, war für Marcel Schrötter wieder alles neu. Auch Most und Magny-Cours kennt er nicht. Entsprechend hatte der 30-jährige Supersport-Rookie Nachteile, was seine Erfahrung auf der knapp fünf Kilometer langen und selektiven Strecke angeht. So kam Schrötter im FP1 nicht über Platz 14 hinaus. In der zweiten Session gelang ihm eine deutliche Verbesserung, auch wenn nicht alles reibungslos lief. In der kombinierten Zeitenliste beider Trainings landete Marcel auf Platz 11, knapp 1,4 sec hinter dem Schnellsten Federico Caricasulo (Althea Ducati). Auf Teamkollege Bahattin Sofuoglu (4.) verlor Schrötter gute sechs Zehntelsekunden.

Am Samstag steht um 10:25 Uhr die Superpole auf dem Programm, die über die Startaufstellung entscheidet, sowie das erste Rennen des Wochenendes mit Startzeit 15:15 Uhr. Der österreichische Rechteinhaber im deutschsprachigen Raum, ServusTV, ist live auf Sendung, ebenso wie der Stream auf worldsbk.com.

«Die Bedingungen haben den Start ins Wochenende nicht gerade leicht gemacht», erzählte Schrötter. «Außerdem tue ich mich auf ungewohnten Strecken schwerer, als ich dachte. Zudem ist zu erkennen, dass es ein paar einheimische Fahrer gibt, die Imola aus der Italienischen Meisterschaft kennen und über gute Streckenkenntnisse verfügen. Trotzdem hätte ich mich am Ende des Tages, auch wenn es mein erster Tag hier war, gerne in den Top-Ten gesehen. Mit einer Verbesserung am Samstag, die ich erwarte, wird es in die richtige Richtung gehen. Die Abstände sind sehr eng. Wir sind sechs Zehntelsekunden vom zweiten Platz entfernt, was nicht die Welt ist.»

Der MV-Agusta-Pilot weiter: «Die Top-5 sollten nicht außer Reichweite sein, auch wenn Imola für mich immer noch Neuland ist. Deshalb müssen wir weiter hart arbeiten und vor allem sehen, was ich besser machen kann. Leider haben uns am Nachmittag kleinere Schwierigkeiten gebremst, die während der Session nicht ganz behoben werden konnten. Mein Bike war einigermaßen fahrbar, aber bei weitem nicht optimal. Zum Glück gab es gleich zu Beginn eine rote Flagge, die uns etwas Zeit verschaffte, denn ich musste in der Anfangsphase zweimal an die Box kommen. Deshalb konnte ich auch erst relativ spät meine Session richtig beginnen.»