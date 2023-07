Max Kofler (Ducati) jubelt in Imola: Endlich Punkte!

Im zweiten Rennen der Supersport-WM 2023 in Imola war allein die Zielankunft eine Herausforderung. Der Österreicher Max Kofler brachte seine Ducati über die Distanz und wurde mit den ersten WM-Punkten in diesem Jahr belo

30 Piloten standen im zweiten Supersport-Rennen in der Startaufstellung, doch bei 36 Grad im Schatten sahen nur 17 Piloten das karierte Tuch. Die meisten Ausfälle passierten durch Stürze, sei es wegen nachlassenden Reifen oder weil den Fahrern bei praller Sonne die Konzentration abhandenkam.

Max Kofler vom Ducati-Team D34G war frühzeitig bewusst, dass er sich seine Kräfte bei der Hitzeschlacht einteilen muss. Außerdem kämpfte der Österreicher mit dem berüchtigten Kompartment-Syndrom, bei dem die Unterarmmuskulatur durch die Anstrengung überlastet und Schmerzen und Taubheit auslöst.

Als 13. im Ziel war es für Kofler die erste Top-15-Platzierung in diesem Jahr. Und weil Tom Edwards (10.) nachträglich disqualifiziert wurde, wurde es sogar ein zwölfter Platz!



«In Imola waren die Schmerzen nicht so extrem wie in den Rennen zuvor, daher war das überhaupt möglich», sagte der 22-Jährige aus Attnang-Puchheim. «Es war aber Drive to Survive, weil du bei den Temperaturen erst ins Ziel kommen musst – ein Überlebenskampf, der sich im zweiten Rennen aber bezahlt gemacht hat. Die letzten Wochen waren keine leichten für mich. Noch immer habe ich mit Problemen zu kämpfen an den Unterarmen. Von dem her sind die Punkte echt Balsam für meine Rennfahrerseele.»

Im ersten Rennen wurde Kofler von einem Kontrahenten ins Kiesbett geschickt, kämpfte sich aber zurück auf Platz 17.