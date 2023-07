Marcel Schrötter: «Dieser Ausgang ist sehr bitter»

Nach seinem hervorragenden zweiten Platz im ersten Supersport-WM-Lauf in Imola am Samstag, musste Marcel Schrötter aus dem Team MV Agusta Reparto Corse im Rennen 2 eine schmerzhafte Niederlage einstecken – nur Platz 8.

«Leider ist der Tag nicht so erfreulich verlaufen wie der gestrige», meinte Marcel Schrötter nach dem zweiten Rennen im «Autodromo Enzo e Dino Ferrari», das bei 56 Grad Asphalttemperatur ausgetragen wurde. «Die Bedingungen waren viel schwieriger zu bewältigen und schon am Start war ein Gegner sehr aggressiv beim Überholen. Ich gehöre nicht zu denen, die sich ständig über Zweikämpfe beschweren. Aber wenn sich jemand innen reindrängt und nur mit Berührungen durchkommt, und ich dadurch zwei Plätze verliere, dann ist das sehr ärgerlich. Danach habe ich mich schwergetan, einen Rhythmus zu finden. Außerdem passierten auch Fehler, vor allem in den Schikanen musste ich das Motorrad mehrmals aufrichten und geradeaus fahren, um Warnungen vor Track-Limits zu vermeiden. Ich glaube, es passierte viermal, dass ich durch die Wiese fuhr. Bei meinen Versuchen, die verlorenen Plätze wieder aufzuholen, habe ich meist eine Position mehr verloren als gewonnen.»

Ins Ziel kam der Bayer als Achter, über 18 sec hinter dem überragenden Sieger Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).



«Der Ausgang des Rennens ist sehr bitter, auch wenn mein direkter Konkurrent im Kampf um den dritten Gesamtrang ebenfalls patzte», hielt Schrötter fest. «Trotzdem glaube ich, dass ein vierter Platz nicht unmöglich gewesen wäre. Aber so, wie es war, haben wir viele wichtige Punkte verloren. Wie man am Samstag gesehen hat, machen wir einen guten Job, und haben uns als Neulinge auf dieser Strecke gut geschlagen. Das ist das Positive, das wir mitnehmen können.»

Der MV-Agusta-Pilot konnte Platz 3 in der Weltmeisterschaft verteidigen, mit 184 Punkten liegt er aber bereits deutlich hinter Nicolo Bulega (283) und Manzi (242). Auf den Vierten Federico Caricasulo hat er 28 Zähler Vorsprung.